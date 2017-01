Acuña: “Seguiré mientras dé el físico”

Roberto Acuña está a punto de cumplir 45 años. Cuando la mayoría a esa edad ya se encuentra trabajando como entrenador o en otra función, el exseleccionado está a la espera de jugar el domingo con Rubio Ñu ante Cerro Porteño.

“Siempre agradecido por las palabras de los periodistas y la gente. Me llena de orgullo el reconocimiento y eso me da ganas de seguir jugando, además del apoyo de la familia. El físico me responde bien, pude hacer una pretemporada completa y tome la decisión de seguir jugando”, afirmó el mediocampista a la 730 AM, ABC Cardinal.

Acuña jugó mucho tiempo en el Zaragoza de España y dijo que siempre está en contacto con los españoles. “Siempre hablo para las radios de Zaragoza, allí pase cinco años muy buenos. Que te reconozcan de esta manera significa que uno hizo bien las cosas dentro y fuera de la cancha; me llena de orgullo que sigan acordándose de mí”, comentó.

Fue consultado sobre cuál es su motivación para seguir y señaló: “La motivación mía es especial: el hecho de saber que varios de mis excompañeros ya son técnicos, tengo cinco años más que mi actual entrenador, la motivación la siento día a día. Ya estoy ansioso porque el sábado voy a concentrar para empezar un nuevo torneo. Después, el respeto de mis compañeros, esas cosas son las que me motivan. El año pasado solo tuve una pequeña contractura y jugando fútbol de playa. Mientras el físico me responda voy a seguir jugando”, aseguró.

Afirmó que Rubio Ñu todavía no tiene equipo definido para jugar ante Cerro Porteño, pero que él sabe que tiene que estar en buenas condiciones para jugar. “Vinieron jugadores de buen nivel y sé que yo no jugaré por mi nombre, tengo que estar bien físicamente”, agregó.

Sobre qué jugador le gusta en estos momentos, mencionó a uno de sus compañeros. “A mí me gusta mucho Diego Velázquez, tiene muchas condiciones y mucho futuro. Está Joel Garay también, que está en la pretemporada con nosotros, tiene un gran futuro”.

También habló sobre la reglamentación de incluir a un juvenil en el equipo de primera. “En su momento dije que no estaba bien, creo que tienen que hacer méritos para jugar en la primera división. Estaría bueno que busquen otra manera para darle más importancia a las divisiones inferiores”, concluyó.