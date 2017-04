Aguilar: “Terminamos frustrados”

Juan Aguilar, volante de Guaraní, afirmó que terminaron frustrados tras el juego ante Gremio por la Copa Libertadores en el Defensores. No quiso hablar de la actuación del árbitro y lamentó los errores en definición que tuvo su equipo.

“Evidentemente estuvimos frustrados después del partido porque no pudimos ganar, por cómo se dio el juego. No estaba mal sumar un punto, pero con la expulsión del rival y estábamos a diez minutos de ganar nos sentimos así. En cuanto a lo del arbitraje, sería sin sentido hablar de eso”, afirmó el mediocampista a la 730 AM, ABC Cardinal.

“No nos sorprendió Gremio, nos costó acomodarnos, después de los 15 minutos fue un poco más parejo, pero sí es cierto que los primeros 15 minutos fueron avasallantes”, añadió Aguilar.

Lamentó las ocasiones de gol que erró el aurinegro en el partido y se refirió a la jugada de Carlos Rolón en el segundo tiempo. “Esta clase de partidos sabés que tenés pocas chances y las que tenés, hay que aprovechar. Una lastima que Rolón pateó afuera, pero tenemos el partido del jueves ante ellos en Porto Alegre y estamos mentalizados para hacer un buen trabajo”, concluyó.