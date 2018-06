Omar Alderete debe retornar a Cerro Porteño, ya que Gimnasia y Esgrima La Plata no hizo uso de la opción de compra. No obstante, el Emelec andaría detrás de los pasos del defensa.

En Gimnasia y Esgrima La Plata, Omar Alderete tuvo una destacada actuación, pero venció el tiempo para hacer uso de la opción de compra. El defensa pertenece a Cerro Porteño y debe volver al Ciclón, ya que tiene contrato hasta el 2021.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, Alderete explicó que “venció el plazo para hacer uso de la opción. Creo que Gimnasia pidió una prórroga para negociar. Creo que su deseo es hacer un nuevo préstamo”.

“Mi deseo es seguir jugando, casi no paré esta temporada, me sentí bien, gané confianza”, resaltó el zaguero guaraní, que se reunió con su agente este jueves. “Hay varias posibilidades pero no me quiero apurar, quiero tomar la decisión correcta. También está la familia”, resaltó.

Alderete apuntó que “cambiar de aire me sirvió para madurar en muchos sentidos. Creo que superé esa etapa y me siento con más fuerza”, subrayó. Un club interesado en el jugador paraguayo es Emelec, equipo que dirige Mariano Soso, quien lo conoce por haber coincidido en Gimnasia y Esgrima La Plata.