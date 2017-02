Alderete: “Escuché algo sobre Boca”

Omar Alderete, jugador de Cerro Porteño, afirmó que escuchó sobre el interés que tendría Boca Juniors en él. Aseguró que nadie de Cerro hablo con él sobre el tema, pero que sería lindo si va al equipo argentino.

“Escuché algo, mi representante me dijo que había un interés de Boca. Trato de manejar de manera tranquila, enfocándome en Cerro, y si sale lo de Boca sería muy lindo. Tengo un año y medio más de contrato aquí”, afirmó el juvenil a la 730 AM, ABC Cardinal.

Alderete mencionó que nadie de Cerro Porteño le dijo algo sobre el tema, pero que podría saber algo más esta tarde antes del entrenamiento del Ciclón.

“Es muy lindo que un club como Boca se interese en mí, sería una buena oportunidad, y si me voy, iré a pelear el puesto porque no me gusta estar parado”, añadió el central, que tuvo varios partidos en Cerro Porteño durante la pasada Copa Sudamericana.

Estuvo lesionado y no pudo jugar los últimos partidos de Cerro. “Estuve dos meses parado, al inicio de la pretemporada, me costó un poco. Ahora estoy mejor, voy a pelear el puesto en Cerro y ojalá me toque jugar dentro de poco”, concluyó.