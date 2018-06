Almirón, en el Partido de las Estrellas

El protagonismo de los jugadores latinoamericanos volvió a estar presente entre los aficionados de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) al incluir a cinco en los “Primeros Once” que van a participar en el Partido de las Estrellas de este año.

El argentino Ezequiel Barco, el paraguayo Miguel Almirón y el venezolano Josef Martínez, líder de goleo en la MLS, todos ellos compañeros con el Atlanta United, encabezan la lista de los jugadores latinoamericanos, complementada por los veteranos Diego Valeri, de los Timbers de Portland, y el mexicano Carlos Vela, del LAFC.

El argentino Valeri, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, consigue su quinta elección al Partido de las Estrellas. Almirón llegará al Partido de las Estrellas por segundo año consecutivo; Barco y Martínez lo harán por primera vez.

Vela, primer año en la MLS, en que salió elegido como undécimo jugador en el concurso EA SPORTS “More Than a Vote”, también estará por primera vez en el All-Star.

El delantero internacional mexicano aseguró su convocatoria al Partido de las Estrellas después de que los hinchas anotaran más de dos millones de goles con Vela.

Otros jugadores que participaron en el mismo concurso y que acabaron entre los cinco primeros fueron el sueco Zlatan Ibrahimovic y el mexicano Giovani dos Santos (LA Galaxy), Gyasi Zardes (Columbus Crew SC) y el italiano Sebastian Giovinco (Toronto FC).

