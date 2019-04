Chiellini y Mandzukic, fuera de la lista

Chiellini, que arrastra molestias en una pantorrilla, y Mandzukic, con problemas en una rodilla, se perderán un encuentro de la Juventus Stadium en el que sí estará el centrocampista alemán Emre Can, que se perdió la ida por lesión.

Chiellini será sustituido por Daniele Rugani, tal y como ocurrió en la ida de Amsterdam, mientras que el técnico Massimiliano Allegri decidirá en las próximas horas quién ocupará el sitio de Mandzukic, al que apuntan el argentino Paulo Dybala o Moise Kean.

📝 Los convocados para el #JuveAjax 👇#GETREADY TO GO THROUGH ⚪️⚫️ #FinoAllaFine #ForzaJuve@LAYS pic.twitter.com/gr0zmHDdcj