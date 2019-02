Aquino aprobado, pero con errores

Cristian Aquino fue el árbitro del juego entre General Díaz y Cerro Porteño que se disputó el miércoles por la cuarta fecha del torneo Apertura. Para la Comisión de Árbitros, su tarea fue aprobada pero con errores.

En una jugada en la segunda etapa, Nelson Haedo Valdez sufrió una falta en el área de General que el árbitro Aquino dejó pasar. Justamente es la jugada que es cuestionada por el departamento respectivo.

“El árbitro Cristhian Aquino tuvo un error importante al no sancionar un penal en el partido Gral. Díaz vs Cerro Porteño, que afortunadamente no incidió en el resultado del partido. Debido a que en partidos anteriores tuvo correctas actuaciones, y ante la faltante de árbitros, se le vuelve a dar una nueva posibilidad en la quinta fecha”, dice el escrito de la Comisión de Árbitros.

Juan Gabriel Benítez, que estuvo en el partido River Plate-Sol de América; y Derlis López, árbitro Nacional-Sportivo Luqueño, no tuvieron objeciones en sus respectivos trabajos. Ulises Mereles estuvo en el juego entre Sportivo San Lorenzo y Guaraní solo no ejecutó una tarjeta amarilla según el departamento arbitral encabezado por Horacio Elizondo.

Los líneas han aprobado en los cuatro partidos de esta fecha que se disputaron esta semana. Solamente Marcos Velázquez sancionó mal un fuera de juego en Nacional-Sportivo Luqueño.