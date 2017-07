Mina: Sale de River pero no sabe a dónde va

Arturo Mina, en el interés de Cerro Porteño, charló con el Cardinal Deportivo y aseguró que no seguirá en River Plate, pero dijo que ni su club ni su representante le han hablado del Ciclón.

“En River no sigo. Todo futbolista quiere jugar y si no me tienen en cuenta tendré que ir a otro club”, comenzó diciendo el zaguero ecuatoriano a la 730AM.

Acerca del interés de Cerro, Mina explicó que no sabe nada al respecto y que ni River Plate ni su empresario le han mencionado al club de Barrio Obrero.

Sobre si recuerda su partido como rival del cuadro azulgrana, el defensor fue breve y tiró que “si me acuerdo, nos ganó Cerro cuando estaba en Independiente del Valle; sé que es uno de los grandes del fútbol paraguayo y yo estoy para unirme a quien me contrate”.

Consultado sobre su estado físico, contestó que “no venía jugando pero entrenaba el doble, me falta ritmo de fútbol pero con partidos lo conseguiré”.

Arturo Mina comentó que su objetivo es tener minutos para seguir siendo tenido en cuenta en su selección. “Sin ritmo de fútbol es difícil estar entre los mejores de tu país”.

Por último, añadió que cualquier oferta debe ser por la compra de su pase. “No me pueden prestar, me tiene que comprar porque a préstamo River no libera cupo de extranjero. No depende de mí, depende de River”, sentenció.