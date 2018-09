Atlanta United y Red Bulls mantienen lucha

Por EFE

HOUSTON. La lucha por la mejor marca de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos se mantuvo en la competición correspondiente a la Jornada 30 con el Atlanta United y los Red Bulls de Nueva York de protagonistas al conseguir sendos triunfos.

El Atlanta United, que tiene la mejor marca de la liga con 63 puntos (19-6-5), se impuso con claridad por 2-0 al Real Salt Lake, con goles del alemán Julian Gressel (m.37) y el argentino Héctor “Tito” Villalba sentenció el 2-0 al minuto 61.

La victoria, la quinta del Atlanta United en los últimos seis partidos disputados, les asegura seguir al menos dos semanas más como líderes de la Conferencia Este y de la liga.

El próximo duelo será contra los Red Bulls, su rivales directos en la Conferencia y en la lucha por la mejor marca de la liga, que también se impusieron 2-0 ante el Toronto FC, los actuales campeones de la MLS, que necesitaban conseguir la victoria de cara a poder llegar a los playoffs.

Una vez más, el centrocampista argentino, nacionalizado paraguayo Alejandro Romero Gamarra volvió a ser el jugador decisivo en el ataque de los Red Bulls a marcar el gol con el que se inauguró el marcador cuando se cumplía el minuto 70.

La joven promesa de la cantera de los Red Bulls, Derrick Etienne, de 21 años, en el tiempo del descuento (m.90+3), aseguró la victoria del equipo neoyorquino, que se quedó con 59 puntos (18+5+7), cuatro menos que el Atlanta United.

Mientras que el arquero hispano de los Red Bulls, Luis Robles, también destacó con cuatro buenas paradas que le permitieron mantener invicto su portería. No les fue también al equipo vecino de los Red Bulls, el New York City, que aunque sacó de visitante un empate a 1-1 frente al Impact de Montreal, no fue suficiente para asegurar su pase a los playoffs y tendrá que esperar a la próxima semana.

De nuevo, el delantero español David Villa se fue sin conseguir gol, apenas hizo un tiro a puerta en los 90 minutos que disputó, y eso se notó en la falta de eficacia del ataque del New York City, que siguen terceros en la Conferencia Este con marca de 50 puntos (14-8-8).

El Crew de Columbus, que ganó 2-1 a los Rapids de Colorado, que ya están eliminados de los playoffs, sigue cuarto en la Conferencia Este con marca de 47 puntos (13-8-9).

El Revolution de Nueva Inglaterra no pudo pasar del empate a 2-2 contra el Fire de Chicago, en el duelo de equipos que están fuera de los puestos de playoffs.

Lo mismo que sucedió con los Orlando City SD y el Dynamo de Houston que empataron a 0-0 y solo tienen escasas posibilidades matemáticas de alcanzar la fase final.

Quien si la tiene ya muy cerca en la Conferencia Oeste fue el LAFC que con doblete del defensa Walker Zimmerman, marcó ambos goles de cabeza, ganó 2-0 a los Earthquakes de San José, eliminados de la fase final, y comparte provisionalmente el segundo puesto con el FC Dallas, al tener ambos equipos 50 puntos.

El FC Dallas jugará el domingo el partido de la trigésima jornada como visitante frente a los Whitecaps de Vancouver, que también compiten por un puesto en la fase final.

Mientras que el Sporting Kansas City, que juega el domingo contra el Union de Filadelfia, es el líder al poseer 51 puntos

Los goles de Zimmerman llegaron al minuto 41 y 68, respectivamente, tras sendos remates de cabeza a balones que le puso el delantero mexicano Carlos Vela con tiros de esquina, y LAFC amplió a seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

El Minnesota United se impuso por 3-2 a los Timbers de Portland y evitaron quedar eliminados matemáticamente de la fase final.