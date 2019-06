Buffon deja el PSG

Por AFP

PARÍS. Una temporada fallida y adiós: llegado al París Saint-Germain en verano de 2018, Gianluigi Buffon no habrá pasado más que 12 meses con la elástica parisina, un fracaso simbolizado en su partido fallido contra el Manchester United en Champions.

“¡Vamos París! ¡Gracias y buena suerte!”. Esas son las palabras con las que Buffon, campeón del mundo con Italia en 2006, se despidió de los aficionados a través de un comunicado del club hecho público poco antes de las 16H00 GMT.

En las redes sociales, el portero de la sonrisa encantadora y de prestigio mundial publicó un mensaje en italiano y en francés, citando al escritor estadounidense Ernest Hemingway: “Solo hay dos lugares en el mundo donde se pueda vivir feliz: en casa y en París”.

El paso de Buffon por el Parque de los Príncipes quedará no obstante como un absoluto fracaso deportivo, en la que era la primera experiencia en el extranjero del guardameta, considerado mucho tiempo como el mejor del mundo, luego de haber pasado seis temporadas en el Parma (1995-2001) y posteriormente 17 en la Juventus de Turín (2001-2018).

Partido fallido

Con su experiencia en grandes partidos (tres finales de la Liga de Campeones perdidas, una final del Mundial ganada y otra de la Eurocopa perdida), se suponía que el guardameta de 41 años iba a aportar calma en un puesto débil en el PSG en las temporadas anteriores.

Pero su fallida actuación contra el Manchester United en la vuelta de los octavos de final de la ’Champions’ servirá como resumen de su complicada campaña en París: fue él quien no atrapó un disparo lejano de Marcus Rashford, permitiendo con ello el segundo tanto de Romelu Lukaku para que los mancunianos se pusieran 2-1 y terminaran logrando la remontada contra los parisinos.

A su inmenso palmarés (1 Mundial, 9 Ligas italianas, 5 Copas de Italia, 1 Copa de la UEFA) Buffon añadió una Liga y una Supercopa francesas en el PSG. El conjunto francés alternó esta campaña en la portería a Buffon y Alphonse Aréola, de 26 años. El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, ya había anunciado el pasado 10 de mayo su intención de poner fin a esta rotación.

“No podemos continuar así. Somos el primer club en la historia del fútbol que ha hecho esto”, dijo el técnico alemán. “Era una posibilidad con los dos pero no es posible seguir así, ya que es un puesto muy especial donde hace falta tener confianza, automatismos. No es posible cambiar cada dos o tres partidos”.

Solo faltaba saber quién se impondría, si Aréola o el italiano. El campeón del mundo con los ’Bleus’ el pasado julio había tomado la delantera al prolongar su contrato en diciembre hasta 2023, cuando el de Buffon terminará el próximo 30 de junio, pese a una proposición de renovación, a juzgar por el mensaje escrito por el portero en su cuenta de Instagram: “El París Saint-Germain me ofreció renovar mi contrato pero no me sentí con ganas de aceptar”.

Finalmente, el italiano se marchará de París habiendo jugado 25 partidos contando todas las competiciones, siendo el último una triste derrota (3-1) en Reims el pasado 24 de mayo.