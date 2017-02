Cerro Porteño visita a Libertad, en el duelo de líderes, y Haedo Valdez se refirió al partido: "será fundamental ganar antes de que vengan las Eliminatorias". Con relación a la Selección Paraguaya, el delantero mencionó que no piensa en la convocatoria.

Físicamente busca llegar al 100% pero en lo futbolístico respondió cada vez que la situación lo llamó. Haedo Valdez se refirió la partido entre los punteros del campeonato, donde Cerro Porteño será visitante de Libertad, el sábado a las 20:10, en el Defensores del Chaco. "Cada día me siento mejor. En los entrenamientos no estoy al 100% pero cada vez me siento mejor. Los compañeros están mejor físicamente", contó en conferencia.

Por otra parte, se refirió al partido de la tercera fecha: "esperamos que contra Libertad sea un buen espectáculo. Los dos equipos van a querer salir a ganar. Como nosotros, Libertad tiene la misma ambición". Puntualizó que el equipo crece cada día y que contra Nacional se mostró un mejor juego y añadió que, "será un partido especial para nosotros y mostrar donde uno está. Será fundamental ganar antes de que vengan las Eliminatorias, estar bien posicionado antes de que venga la pausa".

Por último, evitó hablar de la Selección Paraguaya: "no me puse a pensar en eso por que estoy partido tras partido en Cerro". El próximo combo será en marco, el 23 contra Ecuador en Asunción y el 28, ante Brasil en Sao Paulo.