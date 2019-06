El Deportivo Capiatá alcanzó la cima de la Sub 14

Deportivo Capiatá y General Díaz regularizaron su encuentro pendiente por la 17ª fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y se posicionan arriba en la Sub 14.

Deportivo Santaní-Guaraní por la 8ª fecha Sub 19 y Sportivo Luqueño-River Plate por la 13ª también fueron otros encuentros que se regularizaron.

Quedan 69 encuentros por regularizar aún y uno esperando la respuesta del Tribunal Disciplinario. El viernes arrancará la 18ª fecha, luego habrá pausa para disputarse algunos partidos pendientes.

- Resultados de los encuentros regularizados:

SUB 14.

DEPORTIVO CAPIATÁ 3 - GENERAL DÍAZ 2 (fecha 17)

Cancha: Complejo Auriazul (Capiatá). Árbitro: Cristhian Cabrera. Asistentes: Axel Téllez y Celso Martínez.

Deportivo Capiatá: Alan Escalante; Alex Benítez, Lorenzo Ozorio, Sebastián Burgos y Andrés Alfonso; Enzo Marín, Fabrizio Bergottini, Hugo Cuenca (57' Nicolás Mareco) y Sebastián Esquivel; Enzo Cabrera y Edil Silvero (70' Éder Cuenca). D.T.: Elvis Marecos.

General Díaz: Diego Cabral (50' Víctor Cristaldo); Iván Delgado, Diego De Los Santos (42' Leandro Villalba), Tobías Sanabria y Diego González; Tobías Paiva (62' Yuliano Torres), Enzo Núñez, Paulino Ojeda y Lucas Noguer (57' Lucas Sanabria); Ángel Ferreira y Derlis Sanabria (50' Carlos Salinas). D.T.: Alfredo Medina.

Goles: 20' y 53' Edil Silvero y 48' Sebastián Esquivel (DC); 29' Enzo Núñez y 60' Paulino Ojeda de penal (GD). Amonestados: 45' Tobías Fariña y 67' Paulino Ojeda (GD); 59' Lorenzo Ozorio (DC).

SPORTIVO LUQUEÑO 0 - RIVER PLATE 2 (fecha 13)

Cancha: Parque Guasu (Local Sportivo Luqueño). Árbitro: Jhonny Marín. Asistentes: Fernando Barrios y Jonathan González.

Sportivo Luqueño: Kevin Martínez; Lucio González, Roque Quintana, Brian Vergara y Thiago Díaz (46' Rodrigo Álvarez); Marcelo Benítez, Lucas Duarte, Willian Arce (58' Victoriano Servín), Tobías Paredes (51' Rodrigo Vera); Alejandro Araújo y Danilo Fernández (41' Thiago Villalba). D.T.: Diego Cabrera.

River Plate: Lucas Alonso, Marcos Maciel (71' Enrique Haifuch), Joaquín Romero, Lucas Zárate y Gerardo Argüello; Samuel Ayala, Orlando Martínez (48' Alexis Ferreira), Dervis Guerrero (68' Marco Martínez) y Giovanni Sosa (51' Tobías López), Sebastián Coronel (65' Carlos Pérez) y Matías Manzoni. D.T.: José Insfrán.

Goles: 13' Giovanni Sosa y 75' Matías Manzoni (RP). Amonestado: 74' Lucas Alonso (RP). Expulsado: 57' Marcelo Benítez (SL).

SUB 15.

DEPORTIVO CAPIATÁ 2 - GENERAL DÍAZ 0 (fecha 17)

Cancha: Complejo Auriazul (Capiatá). Árbitro: Celso Martínez. Asistentes: Axel Téllez y Cristhian Cabrera.

Deportivo Capiatá: Alexis Gamarra; Ángel Amaro, Víctor Sánchez, Hugo Ortega y Marcelo Rojas; Walter Servín (76' Fabricio Jacquet), Gabriel Aguilera, Alexis Fariña (91' Michel Achar) y José Rojas (ST Alex Ávalos); Francisco Vera y Joel García (86' Jonathan Melgarejo). D.T.: Ricardo Díaz.

General Díaz: Tobías Santacruz; Fabricio López, Miguel Guerrero, Mauricio Ávalos y Ronald Riveros (58' Héctor Díaz); Santiago Sandoval, Juan Pablo Melgarejo (40' Isaías Amarilla), Alberto Jara y Víctor Meza; Kevin Insaurralde (68' José Candia) y René Riquelme (71' Mathías González). D.T.: Lidio Benítez.

Goles: 55' Joel García y 57' Francisco Vera (DC). Amonestados: 64' Francisco Vera y 81' Hugo Ortega (DC); 68' Santiago Sandoval (GD). Expulsado: 80' Víctor Meza (GD).

SPORTIVO LUQUEÑO 3 - RIVER PLATE 2 (fecha 13)

Cancha: Parque Guasu (Sportivo Local Luqueño). Árbitro: Jonathan González. Asistentes: Fernando Britos y Jhonny Marín.

Sportivo Luqueño: Hugo Gaona; Hugo Meza, Paulo Bogado, Josías León e Isaac Bernal; César Brizuela, Jorge Mazzacote, Mirco Núñez (86' Álvaro Acosta) e Isaac Alvarenga; Mathías Masi (68' Édgar Martínez) y Sebastián Cuevas (82' Enzo Apodaca). D.T.: Luis Núñez.

River Plate: Diego Arevalos; Yonathan Melgarejo,César González, José Céspedes y Enzo Rotela; Mauricio Maciel, Tobías Otazú (46' Gabriel Chena), Ariel Alegre y Arnaldo Blanco (60' Nelson Marecos); Fabrizzio Fariña y Gerardo Ramírez (ST Alan Ayala). D.T.: Alberto Fernández.

Goles: 26'y 72' Jorge Mazzacote y 63' Mirco Núñez (SL); 85' Nelson Marecos y 90' Ariel Alegre (RP). Amonestados: 22' Isaac Alvarega, 93' Jorge Mazzacote (SL); 31' Gerardo Ramírez y 59' José Céspedes (RP).

SUB 19.

DEPORTIVO CAPIATÁ 2 - GENERAL DÍAZ 2 (fecha 17)

Cancha: Complejo Auriazul (Deportivo Capiatá). Árbitro: Nelson Palma. Asistentes: Marcelo Silva y Marchelo Domínguez.

Deportivo Capiatá: Hugo Castillo; Hugo Agüero, Fulvio Olazar (61' Francisco Brizueña), Jorge Arellano y Benicio Mereles; Saúl Martínez, Fernando Bracho, Carlos Villamayor (27' Óscar Sosa) y Adrián Alonso; Valentín Talavera y Alexis Leguizamón (66' Ismael Cuevas). D.T.: Pedro Martínez.

General Díaz: Walter Morel; Ramón Ojeda, Ricardo Peralta, Allan Alarcón y Máximo Martínez; Axel Salinas, Diego Quintana, Elías Oviedo (71' Félix Escobar) y Hugo González (88' Pedro Vera); Édgar Villalba y Carlos Paredes (81' Julio Manzur). D.T.: Juan Carlos Centurión.

Goles: 10' Carlos Paredes y 56' Hugo González (GD); 37' Óscar Sosa y 83' Francisco Brizueña (DC). Incidencia: A los 83' el arquero Walter Morel (GD) desvía un penal a Valentín Talavera (DC). Amonestados: 12' Fulvio Olazar, 35' Jorge Arellano, 39' Saúl Martínez, 42' Fernando Bracho y 90' Francisco Brizueña (DC); 18' Ricardo Peralta, 33' Axel Salinas, 39' Édgar Villalba y 76' Hugo González (GD). Expulsados: 69' Jorge Arellano (DC); 80' Ricardo Peralta (GD).

SPORTIVO LUQUEÑO 4 - RIVER PLATE 0 (fecha 13 - continuación del partido postergado)

Cancha: Parque Guasu (Sportivo Local Luqueño). Árbitro: Willian Weiler. Asistentes: Carlos López y Derlis Benítez.

Sportivo Luqueño: Héctor Benítez; Hugo Poletti, Antonio Vera, Mathías Ferreira y Édgar Franco; Marcos Coronel, Fabián Gamarra (80' Rodrigo Maciel), Ángel Paniagua (75' Fabio Bernal) y José Sanabria (70' Marcos Haedo); Armando Benítez y Éver Marín. D.T.: Waldimiro Acosta.

River Plate: Jesús Flor; Luis Roa, Franz Ahrens, José González e Ismael Cuevas (80' Lucas Areco); Milciades Mendieta, Alexis Otazú (70' Aldo Cantero), Iván Pérez y Fernando Noguera (75' José Zacarías); Jorge Talavera y Hugo Meza. D.T.: Roberto González.

Goles: Juan Ruffinelli, 50' y 62' José Sanabria y 86' Mathías Ferreira (SL). Amonestado: 61' Éver Marín (SL).

DEPORTIVO SANTANÍ 0 - GUARANÍ 2 (fecha 8)

Cancha: Parque Guasu (Local Deportivo Santaní). Árbitro: Derlis Vera. Asistentes: Alexis Frutos y Daysi Riveros.

Deportivo Santaní: Marcelo Pereira; Marcos Díaz, Fernando Centurión, Antonio Gómez y Marcelo Zarza; Matías Maidana, Matías Martínez (53' Héctor Cheretti), Leonardo Martínez y Néstor Pérez; Fernando Paredes (69' Carlos Báez) y Pablo Torales (60' Alejandro Sandoval). D.T.: Alberto Fimmberlis.

Guaraní: Joel Fernández; Alan Redes, Tadeo Barrios, Luis Martínez y Fernando Chávez; Isaías Viveros (58' Víctor Espínola), Diego Martínez, Carlos Trinidad y César Alonso; Elvis Farías y Néstor Esteche (58' César Ayala (76' Fernando Román). D.T.: Felipe Giménez.

Goles: 9' Néstor Esteche y 86' César Alonso (G). Amonestados: 55' Héctor Cheretti (DS); 43' Néstor Esteche, 55' Isaías Viveros (G). Expulsado: 67' Fernando Centurión (DS).

- Partidos por regularizar:

FECHA 5

Sol de América - Olimpia (todas las categorías)

FECHA 8

Deportivo Santaní – Guaraní (Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18)

Sportivo San Lorenzo - Cerro Porteño (todas las categorías)

Nacional – Libertad (todas las categorías)

FECHA 9

Guaraní – River Plate (todas las categorías)

FECHA 11

General Díaz – Sportivo San Lorenzo (Sub 14 y Sub 15 -ST)

FECHA 13

Guaraní – Nacional (Sub 14, Sub 15 y Sub 19 - ST)

Sportivo San Lorenzo – Olimpia (Sub 14, Sub 15 y Sub 17 - ST)

Deportivo Santaní - General Díaz (Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18)

Cerro Porteño – Libertad (Sub 16 y Sub 19 – 18')

FECHA 15

Cerro Porteño - General Díaz (Sub 18 y Sub 19)

FECHA 16

General Díaz – Libertad (todas las categorías)

River Plate - Cerro Porteño (todas las categorías) Sportivo San Lorenzo - Sportivo Luqueño (todas las categorías)

FECHA 17

Deportivo Santaní - Sportivo San Lorenzo (Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18)

- Pendiente a Tribunal:

FECHA 15

Sportivo Luqueño – Nacional (Sub 15), no disputado por ausencia del personal médico local