Caravana luqueña, rumbo a Para Uno

El presidente de Sportivo Luqueño, Walter Gustavo Benítez, explicó que una caravana de 65 vehículos partirá desde el Feliciano Cáceres el domingo rumbo a Para Uno acompañando al plantel. “Fue una iniciativa de los jóvenes”, contó el titular auriazul.

“Llegaron unos jóvenes muy entusiastas, son socios del club y algunos hinchas, esto no tiene nada que ver con las barras y solicitaron salir desde frente a las preferencias y acompañar al equipo hasta Para Uno”, relató el de la Ciudad de la Música al Cardinal Deportivo.

Benítez comentó que aprobaron el pedido porque las cosas se hicieron como corresponden. “Es algo serio y responsable, los chicos están todos identificados con números de cédula y el equipo tendrá el acompañamiento de la gente. También comunicamos a las autoridades para que no haya inconvenientes, por ahora hay 65 vehículos anotados, según me informaron los organizadores”, dijo el presidente y añadió que su gente se distribuirá en los espacios que les cedió Olimpia: entre el sector Norte y el de platea

Consultado sobre las declaraciones del extitular luqueño, Óscar González Daher, que había dicho que Benítez trajo a dos entrenadores “carruajes” (Adrián Coria y Héctor Marecos), el actual presidente contestó que esa es su impresión. “No discutiré lo que dijo un expresidente y un socio, por más que yo sea la máxima autoridad puedo equivocarme, los técnicos son hijos de los resultados y si las cosas no salen podemos decir que son carruajes, a mí no me afecta, es un país libre”.