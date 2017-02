Carrizo el año que viene y Torales colacionado

Juan José Zapag habló de la contratación de Federico Carrizo y expresó que será el año que viene. “Está en manos de Cerro pero no es fundamental”. El titular comentó también que Silvio Torales fue colacionado por el club por no presentarse a entrenar.

El presidente de Cerro Porteño conversó con el Cardinal Deportivo y explicó en qué situación se encuentra el fichaje del argentino Federico Carrizo. “Queda para el año que viene, no es fundamental, está en manos de Cerro pero no estamos motivados para cerrar con las condiciones que pide Boca, nosotros teníamos una idea de hacer un préstamo pero Boca ofreció otra cosa, no lo traeremos salvo que cambien las condiciones”.

El gigante de Barrio Obrero había ofrecido traerlo a préstamo pero el cuadro argentino retruco pidiendo que Cerro compre una parte del pase del extremo para poder cederlo.

“No nos saca el sueño la idea de que no venga, el plantel ya está completo”, declaró Zapag y añadió que el Ciclón tiene a numerosos chicos en las inferiores que piden la oportunidad, como por ejemplo Pedro Báez. “No hay mal que por bien no venga, vamos a sacar un crack de la galera, un jugador que llega no le permite el lugar a un chico”, reflexionó el entrevistado.

¿Que pasó con Silvio Torales?

El titular azulgrana también aclaró el caso del volante Silvio Torales. “Cerro hizo uso de la opción de compra y el nunca se presentó a trabajar. El contrato lo firmamos con el club que era su dueño (Pumas) y él no apareció”, relató el presidente. Zapag contó que Torales viajó a México para arreglar con Pumas “pero ellos no quisieron y ahora ahí está, no hizo pretemporada y no le podemos obligar a que venga al club, pero si las palabras no alcanzan los papeles hablarán. El jugador ya fue colacionado por el club”, explicó.

Incidente de las entradas

Juan José Zapag lamentó lo ocurrido en las afuera del Defensores durante el compormiso entre Rubio Ñu y Cerro ayer. “Unas 1.000 personas no entraron al partido, me da pena tener que hablar de esto. Estamos esperando el informe oficial, tengo claro lo que pasó pero lo quiero por escrito para, con la causa, poder corregir. Le pido disculpas a la gente”, dijo el titular cerrista.