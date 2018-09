Falta de refuerzos “fue una estrategia”

[VIDEO] Raúl Zapag, dirigente de Cerro Porteño y candidato a presidente por el oficialismo, confesó en un acto proselitista ante un grupo de cerristas que no se trajeron refuerzos “Clase A” como estrategia “esperando la llegada del Profe Jubero”.

Durante un acto proselitista Zapag fue consultado acerca de la falta de refuerzos y comentó lo siguiente: “¿Refuerzos Clase A? por supuesto que sí, tienen que venir, me retaron ya porque no trajimos refuerzos este semestre... junio pasado, fue una estrategia esperando la llegada del profe Jubero. Mucho no puedo explicar porque es muy pública la reunión pero si estamos en vestuarios podemos hablar de muchas cosas”.

Actualmente Cerro vive un buen presente en lo futbolístico, es escolta del líder Olimpia a tan solo un punto y el equipo ha ido creciendo desde la llegada a la dirección técnica del español Fernando Jubero. Sin embargo, esto se dio luego de la eliminación en Copa Libertadores, la derrota en el último clásico y la salida del entrenador argentino Luis Zubeldía.

Tras conocer que el rival del Ciclón en Libertadores sería el poderoso Palmeiras, los hinchas esperaban la llegada de refuerzos “Clase A”. La directiva azulgrana fichó entonces a dos futbolistas: Emanuel Dening y Juan Camilo Saiz. Cerca del final del mercado de pases se sumaron Adalberto Román (inhabilitado para jugar la Copa) y Jorge Benítez, lo que desembocó en la salida de Alfio Oviedo del club.