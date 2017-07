Jorge “Mono” Brítez, exfutbolista de Cerro Porteño. habló sobre la actualidad del Ciclón e indicó que no le parece traer una persona “que no conoce el fútbol paraguayo, es una bomba de tiempo”. Brítez también se mostró preocupado por la falta de fichajes.

“Falta poco para que Cerro vuelva a competir y no tenemos técnico”, comenzó diciendo el “Mono” al Cardinal Deportivo. “Todavía no tenemos una base, será difícil ver al Cerro que todos queremos este semestre, lo que empieza mal, termina mal”, expresó lapidario el exazulgrana.

Brítez también señaló que faltan fichajes y cuestionó la elección de Leonel Álvarez como entrenador. “Cerro Porteño necesita jugadores de buen nivel y además no me parece el traer a una persona de Colombia que no conoce el fútbol paraguayo, no tengo nada contra el DT pero me parece una bomba de tiempo, el fútbol paraguayo y el colombiano son muy distintos”, tiró.

Sobre el final el entrevistado puso paños fríos al asunto comentando que si Álvarez se queda “ojala se le dé, haga un buen trabajo y pueda lograr sus objetivos”.