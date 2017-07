Cerro espera respuestas

Esta tarde se dará una reunión entre Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, y su departamento fútbol para tratar varios temas: Raúl Cáceres, Julio Dos Santos, Julio Irrazábal, José Sand, entre otros.

El plantel de Cerro Porteño se entrena en Ciudad del Este, mientras, el presidente Juan José Zapag, aguarda la llegada de sus componentes del departamento fútbol para tratar varios temas. “Estoy esperando el retorno de nuestros dirigentes para actualizar informaciones sobre varios jugadores”, subrayó.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el titular cerrista fue consultado sobre la oferta de Cruzeiro por Raúl Cáceres. “Hay una propuesta, no sé en qué quedó. Tenemos un partido la semana que viene, no hay mucho tiempo para ver transferencias y préstamos”m dijo.

Debido a que Sol de América también es dueño de parte de los derechos del futbolista, Zapag mencionó que con su par solense, Miguel Figueredo “coordinamos que después del partido (Ponte Preta-Sol de América) nos reuniríamos”.

“Si el profe lo tiene en cuenta, hay que concentrarse en el partido que viene. No quiero que se confunda el jugador ni el cuerpo técnico (...) No me parece lógico pensar en transferencias”, acotó.

Con respecto a Julio Dos Santos y Julio Irrazábal, el presidente de la entidad de Barrio Obrero expresó que “hay posibilidades. Por qué no. Esta tarde hablaré con referentes del club con relación a esas posibilidades. Tenemos que analizar si el profe quiere jugar con un enganche (...) La posibilidad está abierta y yo la veo con buenos ojos”.

De José Sand, de Lanús, Zapag aclaró que “es un nombre que estábamos tratando. Enviamos una propuesta, estamos esperando. Es un jugador muy importante, con mucha experiencia, está en vigencia y es un gran goleador. Además, tenemos una buena relación con Lanús. Estamos a la espera de respuestas”.

Este martes, Raúl Bobadilla admitió que el club paraguayo lo llamó. Ante esto, el titular azulgrana explicó que “el problema no es solo el jugador, sino su club. Está jugando en Alemania, el torneo tiene un gran nivel futbolístico. No es fácil repatriar jugadores así”.

Manifestó que el contrato de Álvaro Pereira venció y “tiene una propuesta año y medio para seguir. Queremos retenerlo”. “Vamos a hacer lo que podamos dentro de nuestra realidad. Si no tuviéramos nada, pensaría que necesitamos demasiado. El equipo debe recuperar las fuerzas, la mística dentro del campo de juego”, sentenció.