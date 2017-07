“Cuando me hablaron de Cerro, no dudé”

Diego Churin, delantero de Cerro Porteño, señaló que no dudó en decir que sí cuando le hablaron de venir a jugar a Paraguay. No quiso prometer goles, si mucha entrega por los colores.

“Han sido días movidos, ayer entrené y estoy contento con lo que encontré, estaba ansioso por entrenar y estoy muy contento de conocer al entrenador y a los compañeros”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Cuando terminó el torneo hablé con mi representante, buscábamos un paso adelante y objetivos ambiciosos, tuve ofertas importantes en lo económico y cuando me dijeron lo de Cerro no dude en decir que si, pero en las negociaciones no me metí”, dijo con relación a su vinculación con Cerro Porteño.

Señaló que ser dirigido por Martín Palermo fue importante para él y dijo que ya conversó con Leonel Álvarez. “Martín Palermo sabemos lo que fue, cabe destacar que tanto él y sus ayudantes son increíbles. Ayer tuve mi primera charla con Leonel Álvarez y trataré de acoplarme lo antes posible para aportar mi grano de arena”.

“La posición donde me gusta jugar más es la de centrodelantero. Veo mucho fútbol, sé de Cerro y de los equipos paraguayos, es un fútbol aguerrido, donde también se intenta jugar al fútbol, tengo que adaptarme al de Cerro. Tuve como compañeros a Gustavo Cristaldo, Samuel Cáceres y me dijeron que no dude en venir y acá estoy”, añadió.

Sobre sus compañeros de ataque, dijo que conoce a Nelson Haedo Valdez de verlo en la selección y que lo vio muy bien a Alfio Oviedo, es muy bueno, tiene gol, es joven. Quiero ponerme a punto lo antes posible”.