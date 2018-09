Cerro: Denuncian despido irregular

Eugenio Morel, ex entrenador de las formativas de Cerro Porteño, denunció al Cardinal Deportivo que él y su equipo fueron despedidos sin aviso previo y sin cobrar los montos que les corresponden. “Cerro nunca nos valoró”, expresó el entrevistado.

“El 3 de enero nos llamaron a una reunión al club a todos los técnicos a decir que nos cesaban de nuestro cargo”, comenzó relatando Morel al Cardinal Deportivo. “Esa misma mañana habían presentado a un nuevo cuerpo técnico y con nosotros se reunieron esa tarde para sacarnos, no es la forma de hacer las cosas”, continuó diciendo.

“Todos los compañeros teníamos muchos años de antigüedad pero nos avisaron así nada más. Nos dijeron que pasemos por el banco a cobrar el mes de diciembre y listo, sin darnos algún premio por todos los años de trabajo y sacrificio con los chicos”, lamentó el ex azulgrana.

Morel agregó que en su caso particular llevaba 7 años en la institución y no había firmado un contrato real jamás, solo uno “mau” que no tenía la firma de los directivos de Cerro.

El denunciante opinó que seguramente Juan José Zapag, presidente de la institución, no sabe de este tipo de manejos y de que su equipo no tenía vacaciones, aguinaldo o seguro médico. “Tampoco llegábamos al sueldo mínimo y a veces cobramos tardísimo, con mucho retraso”, añadió.

El entrevistado expresó que por estos motivos iniciaron un juicio en enero para “reclamar lo que corresponde” y continúa hasta el día de hoy.