“No pueden pedir el pase del jugador”

El pase de Jorge Rojas, volante de Cerro Porteño, fue requerido por el Benfica de Portugal por una deuda del Ciclón, sin embargo el abogado Ricardo Scarone aclaró que los europeos solo pueden reclamar el pago pero no la restitución del jugador.

“El volvió definitivamente a Cerro Porteño, pertenece al club por lo cual ellos (Benfica ) solo pueden pedir el cobro pero no la restitución del jugador. Distinto sería el caso si el jugador estuviese a préstamo y terminase su contrato, ahí si podría pedir a FIFA que le devuelvan al jugador”, explicó Scarone al Cardinal Deportivo.

“Así lo dice el artículo 12 de FIFA, hay que poner en mora al club deudor y si en 10 díaz no paga hay que iniciar un proceso con FIFA para el cobro, se puede reclamar que se pague pero no pedir el pase del jugador”, insistió el abogado.

“¿Como le vas a obligar a un jugador que salga de su equipo donde está trabajando para ir a otro donde no quiere estar?. A Cerro le paso lo mismo con Racing cuando los argentinos no pagaban por Óscar Romero pero uno no puede pedir que el pase del jugador”, finalizó el entrevistado.