Cerro: Problemas para armar el equipo

Leonel Álvarez, entrenador de Cerro Porteño, habló luego de la práctica y dio pistas sobre cómo jugará el Ciclón ante General Díaz. Quiénes estarán en el once y por qué. Rojas irá al banco, Molina no y Alderete “no está emocionalmente”.

Álvarez comenzó comentando que se siente tranquilo y contento por la respuesta que han tenido sus dirigidos. “Esperamos poder jugar bien y tener minutos, obviamente vamos a tener baches por la falta de ritmo pero eso es normal”, dijo el DT.

El azulgrana contó que se siente bien con el grupo y que cuando va a su hotel “me da un miedo berraco pensar en General Díaz, en la vuelta contra Boston River, pero cuando estoy con mis jugadores y los abrazo, soy Superman”.

¿Arce o Churín?

Acerca de quién ocupará el frente de ataque el viernes, el entrenador explicó que evalúa con su cuerpo técnico si será Diego Churín o el joven Alex Arce. “Necesitamos aprovechar al que esté más fresco y Diego necesita aún un reacondicionamiento físico, esperamos que Alfio Oviedo responda bien y se recupere pronto”. Recordemos que Haedo Valdez y José Origoza también están lesionados.

Molina pidió no estar

El colombiano reveló que el defensor argentino Santiago Molina le pidió “no estar un tiempo para poder analizar y resolver su situación contractual con el club, le dije que sí y por eso no podremos usarlo”.

Sobre el elegido para acompañar a Marcos Cáceres en la zaga, que sería Gustavo Velázquez, el DT comentó: “Tiene buena presencia, juego aéreos, es ganador de duelos y es la alternativa, no tengo a Molina como explique y además Alderete no anda bien. Pensaba ponerlo a Omar (Alderete) contra Boston River, pero por su situación emocional no está bien, él siente la presión de la hinchada y quiere salir del club, así que en defensa tenemos muchos pero tenemos poco al mismo tiempo”, tiró el colombiano.

“Torito” de lateral

Álvarez reafirmó que Jorge González será el lateral ante General Díaz, pero añadió que Hugo Aquino “también es gran jugador, le estamos dando información y seguro habrá una competencia linda entre los dos”. Sobre si Joel Jiménez está incluido en esa lucha, el adiestrador contestó que “también está, a pesar de no haber tenido un buen primer tiempo con Boston River”.

Rodrigo Rojas, al banco

Sobre si Rodrigo Rojas será convocado para el duelo del viernes, el colombiano contó que estará. “Rojas es una persona muy importante para manejar al grupo y esperemos que nos pueda dar su experiencia y que si le toca jugar lo haga de buena manera”.

Refuerzos e Irrazábal

Acerca de si espera que el cuadro de Barrio Obrero fiche a más jugadores, Álvarez expresó: “Hasta mañana tenemos tiempo de incorporar jugadores, estoy seguro de que habrán buenas noticias”. Sobre la situación de Julio Irrazábal el adiestrador se limitó a comentar que el volante “estará con nosotros” y añadió que “también hay que mirar la casa y trabajar con jugadores de reserva que buscan la oportunidad”.

Pasando en limpio, Cerro Porteño saldría al campo de juego así: Antony Silva; Jorge González, Gustavo Velázquez, Marcos Cáceres, Raúl Cáceres; Jorge Rojas, Marcos Riveros, Silvio Torales, Mathías Villasanti, Josué Colmán; Diego Churín (Alex Arce).