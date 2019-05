Soso rechazó a Cerro

Mariano Soso, técnico argentino de 38 años, últimamente en el Emelec de Ecuador, habría recibido una oferta para dirigir a Cerro Porteño y la habría rechazado.

Germán García, periodista de TyC Sports, charló con el Cardinal Deportivo y explicó que “gente muy cercana a Mariano Soso nos pasó ese dato, de que el primer ofrecimiento que hizo Cerro fue rechazado”.

Consultado acerca de si el rechazo habría sido por motivos económicos, el colega explicó que no. “Lo rechazó por una cuestión deportiva más que económica, es lo que me dieron a entender y por eso no hubo otra intención de negociación de Cerro con Soso”, contó.

Además, otro nombre que suena como nuevo entrenador del Ciclón es el del experimentado brasileño Dorival Júnior (57 años), según informó el periodista de ABC Cardinal, Ariel Marecos. El caso del ex Santos, São Paulo, Flamengo, entre otros, es diferente ya que el DT fue ofrecido al club, Cerro no lo tenía en carpeta.