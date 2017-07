Farías considera injusta su suspensión

Por EFE

LA PAZ. César Farías, entrenador del The Strongest, consideró injusta la suspensión de dos años que le impuso el Tribunal de Justicia Deportiva de la Liga de Bolivia y expresó su confianza en que se logrará una “solución positiva” mediante la apelación.

En un comunicado difundido este lunes, Farías expresó su “rechazo hacia un castigo” que consideró “injusto” y lamentó que el tribunal no tuviera en cuenta todo el contexto de lo ocurrido durante el incidente con el dirigente de Oriente Petrolero Benjamín Saucedo, ocurrido en octubre de 2016. “Mi reacción ante el delegado de Oriente Petrolero fue una respuesta a los insultos que profirió, en principio, contra Lino Alonso -quien fue mi mentor y era mi asistente hasta su fallecimiento en abril pasado- y luego contra mí, menospreciándome con frases xenófobas y otros calificativos peyorativos”, indicó. Agregó que, no obstante, el tribunal de la Liga redujo el contexto “exclusivamente” a sus acciones, “convirtiendo el proceso y la resolución en un acto parcial e injusto”. El caso se remonta a octubre del año pasado cuando sucedió un altercado a gritos entre Saucedo y Farías, quien salió expulsado del campo de juego tras ser acusado de agresiones con la mano. Farías indicó en el comunicado que en el informe extendido del árbitro principal del partido “no está reflejada ninguna agresión”. El técnico denunció que no se permitió a su defensa presentar pruebas de descargo, ni citaron a declarar al delegado del The Strongest, ni a las personas que captaron el audio donde se constatan los insultos que recibió por parte de Saucedo. Señaló que su respuesta “ante la provocación” sufrida fue “una reacción natural de defensa y no un golpe o puñetazo como ha calificado el Tribunal”. “Aunque lo solicité reiteradamente, el dirigente no fue llevado ante un forense para certificar lesiones, porque no le causé ninguna”, agregó. Pese a la situación, Farías aseguró que se encuentra “muy optimista con respecto a una solución positiva para esta sanción, que será apelada ante el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva” de la Federación Boliviana de Fútbol. Agradeció el respaldo que le han dado tanto sus amigos “del fútbol mundial”, como los dirigentes y la hinchada del equipo 'atigrado' y aseguró que desea “conseguir logros significativos para el fútbol boliviano en el contexto internacional”. Bajo el mando de Farías, el The Strongest logró el campeonato del segundo semestre de 2016, fue subcampeón del reciente torneo Apertura y avanzó a octavos de final en la Copa Libertadores. El desempeño del tigre de La Paz en el torneo continental ha sido bueno, si bien en el partido de ida cedió en casa un empate 1-1 ante el Lanús argentino.