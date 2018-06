“Como veo, no creo que siga”

Fidencio Oviedo tiene contrato hasta el 30 de junio con Guaraní pero desconoce si renovará con el club. “Voy a hablar con ellos, de todas maneras me estoy moviendo por mi cuenta”, contó el mediocampista al Cardinal Deportivo.

El contrato de Fidencio Oviedo finaliza el 30 de junio con Guaraní y el mediocampista puntualizó que no seguiría en el club. “Nadie me habló, nadie me dijo nada. Como veo y creo que será la cosa, no creo que seguiré (…) Voy a hablar con ellos, de todas maneras me estoy moviendo por mi cuenta. He hablado con otros clubes pero nada concreto”, contó el volante al Cardinal Deportivo. La pretemporada en el Aborigen, con Juan Manuel Azconzábal como entrenador, comienza el lunes en Dos Bocas.

Por otra parte, Oviedo habló del momento que vivieron con Sebastián Saja en la primera parte del Apertura y durante la Copa Libertadores. “Sebastián Saja trabajó muy bien con nosotros. El tenía un buen estilo de juego pero después no sé que pasó. Desde aquel partido contra Olimpia, cuando jugamos bien el primer tiempo y en el segundo no caímos, tuvimos un bajón. Después ya no tuvimos un equipo base porque un domingo jugaba uno y en el otro, uno diferente”, culminó.