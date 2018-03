“Considero que tiene que haber un equipo base”

Luis Zubeldía habló en conferencia y se refirió al partido contra General Díaz: “estoy pensando en una posibilidad de rotación pero no puedo decir si lo haré”. El entrenador repetiría gran parte del equipo por la octava jornada del Apertura.

Cerro Porteño jugó el martes ante Defensor Sporting por la Copa Libertadores de América y visitará mañana a General Díaz (a las 18:00 en el Defensores del Chaco) por la octava jornada del Apertura. Desde su llegada, Luis Zubeldía no realizó muchas variantes en el equipo y ante la cantidad de partidos que tiene en marzo, el argentino mencionó que piensa en la rotación pero que aún no lo decidió.

“Es un momento donde se puede hablar del tema (rotación). Estoy pensando en una posibilidad pero no puede decirte si lo haré. Confiamos en el plantel pero siempre considere que tiene que haber un equipo base, que tenga mas minutos que otros. O sino generaría muchas dudas que rote en todos los partidos”, manifestó.

Con relación a la formación, no dio detalles del once pero expresó que Álan Rodríguez sería el Sub 19 pero que no sería igual al último juego local (cambiado al minuto en el Superclásico). “Posiblemente juegue Álan y los minutos lo voy a ir viendo como he hecho siempre excepto el último partido”. Por otra parte, en referencia al momento del Ciclón subrayó que: “el equipo va creciendo, tiene actitud y situaciones de gol”.

Por último, se refirió al festejo tras el segundo gol de Diego Churín: Zubeldía ingresó al campo, fue hasta el área grande rival y terminó expulsado. “Es reconocer el esfuerzo que han hecho los jugadores hasta el último mometno. Sentíamos que era inmerecido perder dos puntos como en los demás partidos. Hemos hecho mérito para hacer más puntos de lo que tenemos. Fue un desahogo”, finalizó.