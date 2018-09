Dos partidos postergados

El Olimpia vs. Sportivo Trinidense y el Sol de América vs. R.I. 3 Corrales, que debían desarrollarse este día en el estadio Adrián Jara, quedaron suspendidos. Por el momento se mantiene el choque a jugarse en Santaní.

Michel Sánchez, directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, confirmó que los encuentros que se debían disputar en el estadio Adrián Jara quedaron postergados debido a las inclemencias del tiempo.

De esta manera, el duelo de Olimpia vs. Sportivo Trinidense, fijado para las 18:00, y el Sol de América vs. R.I. 3 Corrales, que se iniciaba a las 20:10, se jugarán entre el martes 9 y miércoles 10 de octubre.

Pese a que el club decano ofreció su estadio para no alterar lo programado, la APF decidió suspender estos dos partidos. En contacto con el Cardinal Deportivo, Sánchez expresó que no es fácil trasladar los encuentros a otros escenarios porque “logísticamente se complica todo”. El único partido que se mantiene hasta el momento es el Deportivo Santaní vs. Sportivo San Lorenzo, en el Juan José Vázquez, a las 16:00.