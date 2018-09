¿Se juega o no la Copa Paraguay?

Este miércoles deben disputarse tres encuentros correspondientes a la Copa Paraguay, de los cuales dos están en duda. El estadio Adrián Jara, que debe albergar el juego de Olimpia y después de Sol de América, no se encuentra en condiciones.

Estado del campo de juego del Estadio Adrián Jara de Gral Diaz pic.twitter.com/pRqjukOfEU — Johnny gonzalez (@johnnygon08) 26 de septiembre de 2018

De acuerdo a las declaraciones del presidente de General Díaz, Jorge González, el estadio Adrián Jara no se encuentra en condiciones, debido a las inclemencias del tiempo, para albergar la doble jornada correspondiente a la Copa Paraguay: Olimpia vs. Sportivo Trinidense (18:00) y Sol de América vs. R.I. Corrales (20:10).

SE POSTERGA JORNADA DE COPA PARAGUAY



El duelo entre Sol de América y R. I. 3 Corrales, que debía disputarse hoy, se jugará el 9/10 en estadio a confirmar. pic.twitter.com/qSdtqKCjiB — Club Sol de América (@SoldeAmericapy) 26 de septiembre de 2018

Pese a que el Danzarín ya publicó que su encuentro se postergó para el 9 de octubre, esto podría reverse, ya que el Decano ofreció su estadio para salvar la jornada de fútbol. El mánager franjeado, Raúl Amarilla, admitió esto en comunicación con el Cardinal Deportivo. O, en todo caso, sugirió el Defensores del Chaco para “mantener la neutralidad”. La dirigencia del Triqui no tiene inconvenientes en pisar Para Uno, por lo tanto, todo queda en manos de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Del siguiente choque, Miguel Figueredo, titular solense, mencionó que prefiere “jugar en otra cancha” y no repetir escenario con el Franjeado, atendiendo a que el terreno de juego, tras este partido, quedará muy estropeado.

Por otro lado, el presidente santaniano, Néstor Arévalo, informó por el mismo medio que -hasta el momento- el estadio Juan José Vázquez se mantiene como escenario del duelo del Deportivo Santaní y Sportivo San Lorenzo, a las 16:00.