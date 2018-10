Colmán: “Ya tenía las maletas preparadas”

Cristian Colmán, delantero paraguayo del FC Dallas de la Major League Soccer, conversó con la 730AM sobre su rotura de ligamentos que lo dejará fuera 4 a 5 meses y lo sacó de la lista de Albirroja.

El atacante ex Nacional y 3 de Febrero fue desconvocado por Juan Carlos Osorio debido a su fuerte lesión. Acerca de cómo se dio, el entrevistado relató que fue durante una práctica en Dallas. “Me agarró en una práctica, no me lo esperaba, se trabó mi botín en el pasto y ahora me tengo que operar la rodilla izquierda. El proceso de recuperación será de 4 ó 5 meses”, explicó.

“Cuando te abren la rodilla no te tenés que apurar, es lo que recomendaron. Es una lesión traicionera y hay que recuperarse de a poco, porque se puede volver a romper”, agregó.

En cuanto a lo personal, Colmán contó que habló con su familia y le dijeron que es parte del fútbol. “Me apena porque venía bien en mi equipo, levantando mi nivel. Me tomó justo ahora que me llamaron a la Selección, cosa que tampoco me esperaba. Ya tenía las maletas preparadas”, se lamentó el artillero.