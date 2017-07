La situación de Cáceres

Cerro Porteño espera la rescisión de Víctor Cáceres con Al-Rayyan y el jugador no llegó a un acuerdo con el club catarí para desvincularse. Sí mañana no arreglan la salida del volante buscaran salir por incumplimiento de contrato.

La llegada de Víctor Cáceres a Cerro Porteño depende de la rescisión del jugador con el Al-Rayyan de Catar. Hasta el momento no hay acuerdo entre las partes para la desvinculación del volante paraguayo. "Si mañana no arreglamos con Al-Rayyan por el monto que pasamos trataremos de rescindir por incumplimiento de contrato", expresó Gerardo Acosta a ABC Cardinal. El abogado del futbolista aclaró que los números no cierran.

"Depende de la rescisión también para que lo de #CerroPorteño se pueda dar" Dr. Gerardo Acosta, sobre el caso Topo Cáceres. #730AM — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) July 18, 2017

"Al-Rayyan bajó su propuesta a un monto que ya habían pasado y que (Víctor) Cáceres rechazó en su momento. Ahora ya les dimos a Al-Rayyan un monto de rescisión del cual no vamos a movernos", agregó Acosta al Cardinal Deportivo. De todas maneras, buscarán que FIFA habilite a Víctor Cáceres para que sea inscrito en el fútbol paraguayo. La situación contractual se definirá mañana.