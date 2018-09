“Cuando pienso, se me acelera el corazón”

Santiago Salcedo está a un gol de alcanzar a Rodrigo López como máximo goleador del fútbol paraguayo. El delantero de Capiatá aseguró que cuando piensa en eso se le acelera el corazón y mencionó la posibilidad de marcar el gol histórico ante Cerro.

“Estoy bien, no estoy ansioso, ya tengo mi edad y lo vengo pensando, lo tomo de la mejor forma, consciente de lo que es. Estoy dimensionando lo que es porque todos me hacen sentir, estoy tranquilo y contento porque me toca a mí”, afirmó Salcedo a la 730 AM, ABC Cardinal.

Comentó que cuando se queda solo y piensa, se le acelera el corazón. “Todos necesitamos un espacio y cuando lo pienso se me acelera un poco el corazón por lo que, lo que representa y por todos los que estuvieron y están jugando en el país. Ojala se pueda dar”.

Y habló de la posibilidad de marcar en la Nueva Olla. “Jugamos el lunes contra Nacional y después contra Cerro Porteño en la Nueva Olla. Ojala ya se dé contra Nacional y si no, que se dé contra Cerro. Si se da en Cerro quedaría en familia y por todo lo que es para mí Cerro Porteño”.

“Llegar a la Nueva Olla siendo goleador máximo también tendría otro color. Contra Cerro no festejo mucho los goles, no soy tampoco de gritar mucho los goles. Creo que los hinchas de Cerro no tienen porque enojarse”, concluyó.