¿Cuándo puede ser campeón Olimpia?

Olimpia derrotó al 3 de Febrero y mantiene la diferencia de 9 puntos cuando quedan 12 en juego. El Decano, que visita a Sol de América en Sajonia, podrá ser campeón el fin de semana. ¿Cómo?

Olimpia venció 3-2 a 3 de Febrero y mantiene los 9 puntos de diferencia sobre Cerro Porteño cuando quedan 12 en juego. En la próxima jornada, el Decano visitará a Sol de América, el sábado a las 17:20, en el Defensores del Chaco y la directiva franjeada solicitará jugar en simultáneo con el escolta ante la posibilidad de definir el título. Por su parte, el Ciclón es local de General Díaz, el domingo a las 16:30.

El Franjeado podrá gritar campeón este fin de semana con una combinación de resultados: victoria de Olimpia en Sajonia y empate o derrota de Cerro Porteño en Barrio Obrero (también un empate del Decano y una derrota del Azulgrana siempre y cuando Nacional no gane sus próximos dos partidos). Con respecto a que se juegue el mismo día y horario en la fecha 19, el Ciclón no aceptará disputar el sábado a las 17:20 porque no se cumplen las 72 horas entre el duelo ante Monagas por la Copa Libertadores (miércoles 18:15) y el enfrentamiento ante las Águilas por el campeonato local.

Además, existe otro problema en la reprogramación de los partidos. El martes 29 arranca la jornada 20 y ante una modificación en la rueda 19, también debería existir cambios de día y horario en los cruces de la siguiente fecha.