Cúper no confirmó a Salah

Egipto mide este martes al anfitrión y el entrenador dejó en duda la titularidad de Mohamed Salah, a pesar de la obligación de ganar y de que el delantero activó bien esta noche.

“Salah está en buenas condiciones, como creíamos también contra Uruguay, hasta la prueba final del último momento. Hoy tenemos una prueba importante, el deseo es que esté para jugar, que pueda jugar, creo que es muy importante para nosotros”, aseguró Cúper durante la conferencia en San Petersburgo. Durante el entrenamiento del plantel de Egipto, el delantero del Liverpool activó con normalidad (trabajó con pelota y realizó corridas) y al parecer está en condiciones de arrancar.

“Es importante para nosotros, claro, no se puede negar. Salah es un jugador que tiene una capacidad en los últimos 25 metros que es increíble, lo demuestra en el Liverpool y antes en la Roma”, valoró. “Que podamos contar con él no es tener nada asegurado pero es un arma importante en ataque, que cuando no lo tenemos lo sentimos, y tenemos que tener alternativas para conseguir el mismo rendimiento ofensivo. Ojalá mañana pueda estar, yo soy optimista sobre que mañana va a estar”, añadió.

Respecto a los planes del seleccionador ruso, Stanislav Cherchesov, para detener al extremo del Liverpool, Cúper dijo que a él le “conviene” que se preocupen solo por Salah, pero que no cree que el oponente se ocupe solo de uno de los jugadores contrarios. En cuanto a su plan para enfrentar a Rusia tras haber perdido en los últimos minutos contra Uruguay (0-1), Cúper dijo que saldrá “a ganar” y negó que a su equipo le falte gol. “No me preocupa que no hiciéramos goles contra Uruguay y en amistosos anteriores. Somos los que somos, tenemos lo que tenemos, trabajamos para marcar y que no nos metan, buscamos un equilibrio. La selección de Egipto tiene equilibrio, a lo mejor algunos querrían que no”, sentenció.

Egipto, que se enfrentará mañana a Rusia en San Petersburgo a las 14:00, es tercero del Grupo A sin punto los mismos que Arabia Saudí que recibió cinco goles ante los anfitriones, líderes de la llave junto a Uruguay, con tres puntos cada uno. Uruguay y Arabia Saudí completarán la segunda jornada, el miércoles en Rostov a las 11:00.