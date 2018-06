Demonio para rato

Antonio Bareiro extendió su vínculo con Libertad y jugará los octavos de final de la Copa Libertadores. El volante es pieza clave en el equipo de Aldo Bobadilla: jugó 25 partidos y marcó 11 goles en el semestre. La cláusula superó los US$ 3 millones.

Antonio Bareiro no jugará en otro equipo que no sea Libertad: el mediocampista extendió su vínculo con el club hasta el 2020 y estará en los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, la cláusula de rescisión superó los 3.000.000 de dólares. El jugador es vital en la formación de Aldo Bobadilla, quien contará con él para la serie contra Boca Juniors en agosto. Olimpia es el club que deseaba al futbolista y estaba dispuesto a pagar el monto en US$.

Bareiro jugó 25 partidos en el semestre entre el Apertura y el certamen continental y anotó 11 goles. Con el Gumarelo suma 42 tantos desde su llegada a Tuyucuá en 2014.