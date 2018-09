Diego Costa, contra su peor racha

Por EFE

Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, se enfrenta este sábado al Real Madrid y a su peor racha goleadora en la Liga, quince partidos seguidos sin batir la portería contraria, los mismos que encadenó en la campaña 2010-11.

Desde el pasado 25 de febrero, cuando marcó uno de los cinco tantos con los que el conjunto rojiblanco se impuso de forma incontestable al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, no ha anotado ninguna diana en el campeonato, en un recorrido ya de quince duelos, nueve el pasado curso y seis el actual sin la mejor virtud del 19.

No hay duda de su capacidad ni de todas sus cualidades ni siquiera de su indiscutible titularidad en el Atlético, con el que ha marcado 74 tantos en competición oficial en sus tres años y medio como rojiblanco, 66 a las órdenes de Diego Simeone, el técnico que lo hizo más grande.

“Si Diego Costa está bien, el Atleti tiene muchas opciones de ganar”, destacó el pasado 10 de septiembre el entrenador argentino en una entrevista; un ejemplo de la indudable transcendencia que tiene el atacante para su equipo y para él, quien insistió, insistió e insistió en su vuelta hasta que lo consiguió.

Su sequía actual en la Liga es impactante, ya por los quince partidos. No le ha marcado ni al Leganés ni al Barcelona ni al Celta ni al Villarreal ni al Deportivo ni al Real Madrid ni al Alavés ni al Getafe ni al Eibar, el pasado ejercicio -en seis de esos nueve choques partió desde el once-, ni al Valencia ni al Rayo ni al Celta ni al Eibar ni al Getafe ni al Huesca en el presente curso, en el que ha sido titular en cada una de las seis jornadas disputadas. No sufría tal racha sin marcar en el campeonato desde la campaña 2010-11, con diferencias sustanciales.

Entonces, por ejemplo, no era el Diego Costa de ahora, no tenía el rol de indiscutible titular del presente y competía desde la suplencia por minutos en el ataque con Sergio Agüero y Diego Forlán a su regreso del Valladolid. Y nunca más atravesó una serie similar sin batir la portería rival.