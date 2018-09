Diego Melgarejo no completó ni el primer minuto en el encuentro de Nacional ante Cerro Porteño. “No fui bien expulsado”, aseveró el jugador albo, que vio la roja al poco tiempo del inicio.

Poco después del pitazo inicial, Diego Melgarejo, de Nacional, ya dejó el campo de juego en el encuentro contra Cerro Porteño. El futbolista albo vio la roja tras una falta sobre Marcelo Ñamandú cuando no se cumplía el primer minuto.

“No fui bien expulsado”, afirmó el lateral en comunicación con el Cardinal Deportivo. “Yo despejé la pelota y él vino a chocar”, dijo con relación a la jugada. Al ser consultado si pudo haber retirado la pierna, respondió que “fue imposible”.

“Pensé que (Cristian Aquino) solo iba a cobrar la falta. Cuando me mostró la roja no pude creer, no supe qué hacer”, detalló. Al ver el acrílico rojo, Melgarejo quedó “shockeado. Es mi primera expulsión”. Pese a estar con 10 hombres, Nacional complicó a Cerro Porteño, aunque no pudo evitar la derrota (3-0).