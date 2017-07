Formativas: Sol y Olimpia abren el Clausura

Este jueves arranca el Torneo Clausura de las Divisiones Formativas con los encuentros entre Sol de América y Olimpia a desarrollarse en cancha auxiliar del Danzarín.

El lunes, en la reunión de la Divisional, se programaron dos fechas y se aclaró del horario de invierno establecido por el ministro secretario nacional de Deportes, Víctor Manuel Pecci, hasta fines de octubre, el cual no recomienda realizar actividades deportivas de 12 a 14 hs.

La cartelera continúa hasta el sábado, donde habrá el puntapié inicial en Parque Guasu, a las 09:30, en el encuentro de la Sub 14 de Gral. Díaz con Cerro Porteño.

Cartelera

* Sol de América-Olimpia, en cancha auxiliar de Sol. Mañana: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 19 (14:00). Viernes: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

* Deportivo Capiatá-Nacional, en Complejo Auriazul de Capiatá. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 19 (14:00). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

* Libertad-Rubio Ñu, en Colegialito. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 19 (14:00). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

* Independiente CG-Sportivo Luqueño, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 19 (14:00). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

* Sportivo Trinidense-Guaraní, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 19 (14:00). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

* General Díaz-Cerro Porteño, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Sábado: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30) y Sub 19 (14:00).