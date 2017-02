Dos Santos no viene

Julio dos Santos, confirmó al Cardinal Deportivo que no vendrá a Cerro Porteño y seguirá en el Vasco da Gama de Brasil. El volante dijo que no era fácil que se dé su retorno al club de Barrio Obrero.

“Siempre hay interés, cada cinco o seis meses, muchas personas me escribieron y llamaron. Ahora lastimosamente no se da, hace unos meses renové mi contrato, no iba a ser fácil salir y es una lástima que no se dé esta vez”, afirmó el jugador a la 730 AM, ABC Cardinal.

Dos Santos afirmó que habría que preguntarle a los dirigentes de Cerro Porteño si hubo un interés real, además de reconocer que el club tiene muchos jugadores en su posición. “Hay que preguntarle a los dirigentes por el interés real, gané cosas en el club pero soy consciente que el equipo está bien y tienen jugadores en mi posición, estoy contento aquí, renové mi contrato y sabía que no iba a ser fácil, que tengan confianza en mí en Vasco me genera orgullo”.

“Ellos deberían haber arreglado con el club, capaz tenían una idea y no se llegó a un acuerdo. No tanto en lo económico, hay que ser consciente que renové hace poco y todos tenían que hacer esfuerzos para que se dé”, señaló cerrando el tema Cerro Porteño.

Después habló de los partidos de anoche por Copa Libertadores, aseguró que vio más el juego del Deportivo Capiatá. “Estaba viendo los dos partidos, pero más me quedé viendo el de Capiatá. Muy bien lo de ellos, porque Paranaense es muy fuerte en su estadio, contento por ellos porque es un club que se está formando y está haciendo bien las cosas. De Olimpia no puedo hablar mucho porque no vi mucho, ojala que por lo menos Capiatá pueda pasar de ronda”, afirmó.

Por último afirmó que Botafogo no tiene tanta jerarquía. “Botafogo contrató bien y terminó bien el año pasado, parecía que iba a descender y terminó clasificando a la Copa, se lesiono Montillo, que fue su gran contratación, aquí los medios demostraron mucho respeto por Olimpia que tiene más jerarquía que el Botafogo. Creo que siempre en una serie de ida y vuelta, un uno a cero es remontable”, concluyó.