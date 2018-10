El campeón perdió en Moscú

Con gol de Vlašić, el CSKA Moscú derrotó 1-0 a Real Madrid en la segunda jornada y lidera el Grupo G de la Liga de Campeones con 4 puntos. Por la misma serie, la Roma goleó 5-0 al Viktoria Plzen.

Real Madrid, vigente campeón, cayó 1-0 ante el CSKA de Moscú en la segunda jornada de la Liga de Campeones, lo que permite a los rusos hacerse con el primer puesto del Grupo G. Nikola Vlasic aprovechó un error en un mal pase de Toni Kroos para marcar el gol de la victoria a los 2 minutos de partido en el Luzhniki de la capital rusa. El equipo moscovita lidera ahora la llave, con 4 puntos, por delante de la Roma, que goleó 5-0 al Viktoria Plzen, mientras el equipo blanco es tercero de la llave.

El resultado no ayuda a resolver las dudas de la Casa Blanca que tras no ganar en sus dos últimos encuentros en Liga, cosecha ahora esta derrota. Los palos y la falta de acierto frente al marco contrario en un partido que dominó, condenó al equipo de Lopetegui lastrado por las bajas, que acumula de paso tres partidos consecutivos sin marcar, algo que no le pasaba desde 2007.