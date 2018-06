Comienza la Copa del Mundo

Rusia y Arabia Saudita inauguran el Mundial: con la conducción de Pitana, se miden este jueves a las 11:00 en el Olímpico Luzhnikí de Moscú. Antes, se realizará la ceremonia oficial de apertura. Conocé cómo será el show y mirá las formaciones.

¿Todo ok, Rusia? Al inicio del Mundial 2018 lo separan horas. El planeta estará paralizado por un mes: el fútbol, el hincha, la pasión, el calor y el color se concentrarán primero en Moscú, donde este jueves la selección anfitriona y Arabia Saudita, por el Grupo A, abren la Copa del Mundo. El pitazo inicial del argentino Néstor Pitana será a las 11:00 pero antes, la ceremonia de apertura en el estadio Olímpico Luzhnikí que contará con la presencia de músicos y de Ronaldo, el exjugador de la Canarinha.

“La ceremonia de apertura tendrá un formato ligeramente diferente al de precedentes ediciones. Este año, la ceremonia tendrá como eje las actuaciones musicales y será más cerca del inicio del partido, justo media hora antes del mismo”, explicó la FIFA. Está programado un concierto de no más de treinta minutos, en el que estará la estrella del pop británico Robbie Williams, junto a la soprano rusa Aida Garifullina, presentada como “una de las jóvenes voces más aclamadas de Rusia”. “Al mismo tiempo, la acción se extenderá más allá del estadio, implicando a la ciudad y a la zona que rodea el recinto”, aseguró Felix Mijailov, director artístico.

Con respecto al partido, Rusia y Arabia Saudita llegan al estreno sin haber ganado los últimos amistosos. En el 2018, el conjunto de Cherchesov perdió 3 (0-3 vs Brasil, 1-3 vs Francia y 0-1 vs Austria) y empató 1 (1-1 vs Turquía), mientras que los dirigidos por Pizzi lograron su última victoria el 5 de mayo cuando derrotaron 2-0 a Grecia: luego cayeron 1-2 ante Italia, 0-3 contra Perú y 1-2 con Alemania.

El local sabe que se presenta un partido ante un rival que tratará de cerrar espacios y esperar alguna acción aislada a la contra. Para ello habrá que esperar si el entrenador mantiene la idea de los tres centrales y dos laterales profundos que abran el campo y a los saudíes, o, con una vocación más ofensiva de lo que se prevé por ejemplo ante Uruguay, forma con un clásico 4-4-2. La selección confía en su atacante Fiódor Smolov, llamado a ser la referencia para acabar con un maleficio mundialista: no poder pasar la fase e grupos desde la caída de URSS en 1991.

Por su parte, Pizzi reformó el 4-3-3 que Bert van Marwijk usó durante toda la fase de clasificación y apostó por un 4-2-3-1 que será el que probablemente disponga ante Rusia, lo que le otorga una presión más alta. Preocupa, no obstante, en particular la sequía de su goleador, Mohamed Al-Sahlawi: el delantero de Al Nasr, autor de 16 tantos en 14 partidos de la Eliminatoria (ocho frente a Timor Oriental), hace un año que no ve portería con los Halcones Verdes.

Las formaciones de Rusia y Arabia Saudita para el primer partido

Rusia: Akinféev; Mario Fernandes, Ignashévich, Kudriashov, Zhirkov; Zobnin, Kuziáev, Golovin, Samédov; Alexéi Miranchuk y Smólov.

Entrenador: Stanislav Cherchesov

Arabia Saudí: Abdullah Al-Mamuaiouf; Yasir Al Shahrani, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Mansour Al-Harbi, Yahia Al Shehri, Salman Al Faraj, Salem Al-Dawsari, Abdulmalek Al Khaibri, Hussain Al-Moqahwi, y Mohamed Al Sahlawi.

Entrenador: Juan Antonio Pizzi.