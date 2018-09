El gol del mes

El centrocampista africano se ganó el premio gracias a un disparo desde 35 metro que se coló en la portería del experimentado Joe Hart.

Fue en el partido que enfrentó al Fulham y al Burnley el pasado 26 de agosto y finalizó con un triunfo 4-2 de los primeros. El tanto de Michel Seri llegó a los 4' y fue el que marcó el camino de la victoria para su equipo.

🚀 SERI 🚀 The @FulhamFC midfielder wins @carling Goal of the Month for this stunner in August pic.twitter.com/WgvjqUbRCn