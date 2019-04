“El línea me dijo 'sos una mierda, hijo de p...'”

Iván Almeida se refirió a lo acontecido con el árbitro asistente durante el amistoso de Resistencia en el Torneo Integración. “No fue un empujón como para que se caiga”, comentó el entrenador, quien fue insultado por el juez según el técnico.

Iván Almeida rompió el silencio y habló sobre el empujón al juez asistente durante el amistoso de Resistencia y Fulgencio Yegros en el Torneo Integración. “El árbitro debió expulsar a un jugador de Fulgencio Yegros y me expulsó a mí. Cuando salía dije que eran un desastre y ahí el línea me dijo que soy una mierda hijo de p...”, reveló el entrenador al Cardinal Deportivo.

“No fue un empujón como para que se caiga. Me insultó mal y yo le puse la mano sobre el pecho. El árbitro principal me pidió que me vaya cuando su línea le estaba mintiendo en la cara de que él no me insultó”, continuó el técnico del conjunto del Bajo, que se prepara para el comienzo de la División Intermedia, la segunda categoría del fútbol paraguayo.

“Me fui junto al árbitro para preguntarle por qué nos tienen que insultar”, culminó Almeida, en referencia que al termino del juego en La Arboleda, asistió al vestuario de los jueces para hablar sobre lo sucedido.