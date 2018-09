El Liverpool asegura a su capitán

Henderson llegó a la disciplina del Liverpool en el verano de 2011 y, desde entonces, ha disputado 283 partidos y marcado 24 goles. En 2014 asumió el rol de segundo capitán, pero tras la marcha de Steven Gerrard se enfundó el brazalete de capitán.

“No parece que haga tanto desde que firmé mi primer contrato, parece que fue ayer. Estoy muy feliz por haber firmado el contrato porque no hay otro sitio en el mundo en el que prefiriese jugar. Quiero estar aquí todo el tiempo posible”, dijo el futbolista inglés en declaraciones recogidas en la página web del club.

Our captain. 🔴 The story so far. 💫 pic.twitter.com/13ChxEfpZC