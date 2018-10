El peor partido de Chivas

Por EFE

GUADALAJARA. El paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de las Chivas de Guadalajara, reconoció que su equipo jugó su peor partido del torneo Apertura 2018 ante Pumas, por las imprecisiones y los balones que perdieron.

“(Sí) puede ser (el peor) por la posesión de la pelota, porque a mí me gusta que mi equipo juegue, que vaya al frente al ataque y hoy no pudimos porque no hubo recolección de tres cuartos de cancha hacia arriba”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

Agregó que el conjunto rojiblanco no tuvo el balón y cometió muchos errores e imprecisiones que el rival supo aprovechar y que le costaron el partido. Chivas perdió ante Pumas por dos tantos a uno y dejó escapar la oportunidad de aumentar sus posibilidades de clasificarse para la liguilla del fútbol mexicano.

Cardozo achacó la derrota a “la ansiedad por jugar y tener la posesión de la pelota” y comentó que al equipo “le cuesta muchísimo” jugar como local. El paraguayo aseguró que duele la derrota porque Chivas estaba muy cerca de la zona de clasificación, aunque recalcó que no pierden la ilusión de que se combinen resultados para poder estar en la liguilla de los ocho mejores.

“Duele muchísimo porque sacando un resultado positivo estábamos en zona de clasificación. Ya habíamos hablado con el plantel, que la responsabilidad era nuestra por ser local e intentar jugar bien e Intentar ir al frente en el ataque”, expresó. Agregó que mientras haya posibilidad matemática de clasificarse, el equipo lo intentará “hasta el final”.

Destacó además “la entrega, el sacrificio y las ganas de no querer perder” del plantel pese a que no supo aprovechar las ventajas y jugadas faltas que tuvo en el primer tiempo. Con 15 puntos de 36 posibles el conjunto rojiblanco descendió al duodécimo lugar de la clasificación general al acumular cinco derrotas, cuatro victorias y tres empates.