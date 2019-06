“El presidente quería que firme con River y le entregue veinte millones”

William Santander contó que espera la liberación del pase para firmar con Luqueño. Además, el ofensivo reveló que el presidente de River Plate, Carlos Ortega, pidió al jugador que firme un contrato con el club y que pague veinte millones de guaraníes.

William Santander está en conflicto con River Plate por un tema contractual. El jugador no tenía vínculo firmado con el Kelito y, en este mercado de pases, cuenta con una oferta de Sportivo Luqueño. El titular del club del Barrio Mburicaó no quiere liberar el pase del futbolista de manera gratuita, por ende, el mediocampista recurrió a la Asociación Paraguaya de Fútbol.

“Estoy aguardando que la APF me resuelva y me puedan liberar”, contó Santander a ABC Cardinal. Además, el ofensivo reveló que Carlos Ortega, titular de la institución, mandó a un intermediario para hacerle firmar un contrato profesional. “El presidente quería que firme con River Plate, que entregue 20 millones de guaraníes y salga a préstamo. Yo no tengo ningún contrato con ellos”, admitió.

El Auriazul desea contar con Santander y le ofrece una temporada. “El contrato con Sportivo Luqueño será por un año”, puntualizó Santander, quien disputó 18 de los 22 partidos del equipo de Daniel Farrar en la máxima categoría durante el Torneo Apertura 2019.