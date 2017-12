El último juego de Garnero

Marcelo Pecci, directivo de Guaraní, dijo a ABC Cardinal que el partido ante Cerro Porteño será el último que dirigirá Daniel Garnero al aurinegro. Habló de la salida del argentino y de lo que se viene para el aborigen.

“Es una decisión personal de Daniel Garnero, ya se venía hablando y había un acuerdo, es la utilización de la cláusula de un contrato a nivel profesional”, fue lo primero que mencionó cuando fue consultado si molestó el anuncio de Daniel Garnero.

“El contrato lo firmamos de común acuerdo y era una posibilidad que podría darse, Garnero tiene el derecho de poder hacer, es una excelente persona así como su cuerpo técnico, le tenemos un gran aprecio y creo que es lo mejor para todos, él cree que es una decisión correcta. Perdimos partidos que no tienen explicación, es lo mejor que nos puede pasar”, añadió.

Siguió diciendo que no se cumplieron los objetivos. “Viendo en forma objetiva, no se llegó a las metas propuestas, después de mucho tiempo nos deja en las últimas fechas sin posibilidad de pelear el campeonato y en Guaraní no queremos que se vuelva a dar porque tenemos que pelear hasta lo último y si es posible ser campeón”.

Pecci aseguró que ahora se viene la decisión más difícil, nombrar un nuevo entrenador. Afirmó que tienen varios nombres pero que analizarán los perfiles de los candidatos para elegir.

Sobre la continuidad de Alfredo Aguilar y Luis Cabral dijo. “El presidente está negociando con ellos, tenemos una realidad ecónomica, sabemos lo que le podemos dar, están estudiando la posibilidad de seguir y si no, las puertas están abiertas. Haremos el esfuerzo si quieren quedarse y si no, el mayor de los éxitos para ellos”.

Si todo se define hoy, Pecci es del criterio de adelantar el partido ante General Díaz. “Soy del criterio que debe adelantarse la fecha, el futbolista necesita descanso, los dirigentes debemos trabajar en muchos aspectos, es mucho lo que tenemos que hacer, hay que cumplir con el calendario lo antes posible”, finalizó.