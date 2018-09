El uno por uno de los citados

Osorio realizó su primera convocatoria en la Selección Paraguaya y citó a 27 internacionales (a la espera de los locales) para las sesiones de entrenamientos que se realizarán en Minga Guazú en octubre. Conocé uno por uno cómo les va en el 2018.

¡Comenzó la era Juan Carlos Osorio en la Selección Paraguaya! El entrenador realizó su primera convocatoria y citó a 27 jugadores internacionales para una serie de entrenamientos en el Complejo Internacional de Este en Minga Guazú. Los trabajos, con los futbolistas del ámbito local que serán llamados más adelante, serán en el mes de octubre. La Albirroja no tendrá amistoso en la Fecha FIFA del siguiente mes.

Después de la lista oficializada por el colombiano, te contamos el uno por uno de los futbolistas en el 2018.

Jorge Moreira

El lateral se recuperó esta temporada de una larga lesión y no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo (juega Gonzalo Montiel). En el 2018, jugó dos partidos y ambos como titular (0-0 vs Belgrano y 4-1 vs San Martín por la Superliga).

Rolando García Guerreño

El central es titular en Lanús de Argentina. Lleva 27 juegos en el 2018 entre la Superliga, la Copa Argentina, Torneo de Verano y la Copa Sudamericana. Tiene 2 goles (1 a Sporting Cristal y 1 a Junior).

Fabián Balbuena

El defensor fue transferido en julio del Corinthians de Brasil, donde era capitán, jugó 33 partidos y marcó tres goles, al West Ham de Inglaterra donde ha disputado los 6 juegos de la Premier League (fue suplente en la Copa de la Liga).

Gustavo Gómez

Dejó el Milan, donde no jugó en el primer semestre, y fue vendido al Palmeiras de Brasil donde lleva 8 partidos entre la Serie A (7, todos de titular) y la Copa Libertadores de América (1 y de suplente) en la segunda parte del 2018.

Bruno Valdez

Es titular en el América y suma 34 partidos en la temporada (19 en el Clausura, 8 en el Apertura, 1 en la Copa México y 6 en la ConcaChmampions). Además, anotó 6 goles entre los torneos que disputó en el 2018.

Junior Alonso

Fue transferido del Lille al Celta de Vigo en el mercado de verano en Europa. En el conjunto francés disputó 18 partidos en el 2016 (16 por la Ligue 1 y 2 por la Copa de Francia), mientras que en el cuadro español jugó de titular las primeras cinco fechas de la Liga. Su último gol fue el 17 de enero del 2018.

Danilo Ortiz

Es suplente en Banfield desde el segundo semestre del 2018. Jugó 17 veces en la Superliga, pero lleva 1 solo en 6 fechas disputadas en 2018-2019. Además, con el Taladro suma 1 partido en Copa Argentina, 3 en la Libertadores y 2 en la Sudamericana, todos en esta temporada. La última vez que convirtió fue el 7 de abril de este año en la victoria 3-0 a Olimpo.

Omar Alderete

Arrancó el 2018 en Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde jugó 10 partidos en la parte final de la Superliga 2017-2018. Volvió a Cerro Porteño, realizó la pretemporada y fue vendido a Huracán. Fue suplente en cinco partidos, pero disputó dos juegos como titular en el Globo (uno en la victoria 3-0 a Banfield el 18 de setiembre en la Liga y uno en la derrota 2-0 ante Tucumán el 4 de agosto en la Copa Argentina).

Lorenzo Melgarejo

El zurdo está hace cuatro temporadas en el Spartak Moscú. En el 2018, jugó 10 partidos en la Premier League (2 goles), 1 en la Copa de Rusia, 1 en la Supercopa, 1 en la Liga de Campeones y 3 en la Europa League (2 de la campaña 2017-2018). El ofensivo lleva dos goles en el año (uno ante el Rostov en mayo y el otro contra el Dinamo en agosto).

Blas Riveros

Jugó de titular 3 de los 7 partidos del Basel de Suiza en la Superliga 2018-2019 (estuvo en 14 presentaciones en la temporada 2017-2018). Además, disputó la segunda ronda de eliminatoria de la Champions League en la derrota 2-1 ante el PAOK de Grecia (fue suplente en la revancha). El lateral marcó su último gol el 11 de abril en la victoria 3-0 al Zurich.

Robert Piris Da Motta

El volante pasó de San Lorenzo a Flamengo en el mercado de pases de julio. Disputó 17 partidos con el Ciclón de Boedo entre la Superliga, la Copa Argentina y la Sudamericana, mientras que con el Mengao lleva 8 juegos en la Serie A y fue dos veces al banco en los octavos de la Libertadores contra Cruzeiro. El mediocampista no marca desde abril del 2016, cuando jugaba en Olimpia.

Cristian Paredes

El mediocampista de 20 años suma 20 partidos en los Estados Unidos con el Portland Timblers. De los 18 juegos por la Major League Soccer, arrancó como titular en 17 (fue suplente en marzo cuando su equipo cayó 4-0 ante New York RB). Los dos duelos restantes fueron por la Copa nacional. Su único tanto fue en mayo, para la victoria 2-1 contra Los Ángeles.

Celso Ortiz

Suma 29 partidos con el Monterrey en el 2018 (17 en el Clausura, 8 en el Apertura, 3 en la Copa México y 1 en la Supercopa mexicana). Es titular y juega como volante marcador. Ha marcado 2 goles en la temporada.

Jesús Medina

En su primera temporada en la Major League Soccer, el extremo suma 26 partidos con el New York City (25 en la MLS y 1 en la Copa EEUU). El volante de 21 años lleva 6 goles en el 2018.

Hernán Pérez

Volvió al Espanyol para este semestre de una cesión del Alavés (jugó 12 partidos). En los Pericos, el ofensivo participó en las seis primeras jornadas de la Liga de España. Fue titular en cinco juegos y suplente, ingresando en el segundo período, en 5 enfrentamientos. Su último tanto fue el 10 de febrero del 2017, en la derrota 2-1 ante la Real Sociedad.

Héctor Villalba

Nacionalizado paraguayo, como Romero Gamarra, y compñaero de Miguel Almirón en el Atlanta United de la Major League Soccer. Comenzó su carrera en San Lorenzo de Alamgro en 2012-2013 y pasó a Tijuana en 2016. Juega en el equipo que dirige Gerardo Martino desde 2017 y en esta temporada, el atacante suma 26 partidos (25 en la MLS y 1 en la Copa EEUU) y 7 tantos.

Derlis González

Fue del Danimo Kiev de Ucrania al Santos de Brasil, donde ha disputado 7 (4 de titular) partidos de la Serie A y 2 por la Copa Libertadores de América. Su único tanto en el Peixe fue en la victoria 2-0 al Bahía. En el primer semestre del 2018, solo disputó 9 juegos entre la Premier League ucraniana, la Copa local y la segunda parte de la Europa League)

Miguel Almirón

De los 30 partidos del Atlanta United en la Major League Soccer, el mediapunta jugó todos y como titular. Además, estuvo en el duelo de la Copa EEUU y volvió a participar, por segunda vez consecutiva, en el equipo de las Estrellas de la MLS en el 1-1 con la Juventus. El exCerro Porteño alcanzó los 12 goles y superó por 3 su cuenta goleadora del 2017.

Alejandro Romero

Nació futbolísticamente en Huracán en 2013-2014 y llegó al New York RB de la Major League en 2018. Suma 26 partidos (25 como titular) y marcó 5 goles. También disputó la Copa EEUU en la derrota 2-1 ante Philadelphia Union e ingresó en 3 duelos por la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Juan Manuel Iturbe

Recuperado de una lesión de ligamentos cruzados, después de jugar solo tres partidos del Clausura mexicano con el Tijuana en enero de este año. Su regreso a las canchas se dio el 19 de agosto pero con la camiseta de Pumas, equipo al cual fue transferido en plena recuperación. Lleva 7 partidos (5 por el Apertura y 2 por la Copa México) y anotó 1 gol (en la victoria 4-2 a Lobos).

Óscar Romero

No juega en América ni en Europa. Alejado de las ligas competitivas, está en Asia. Desde marzo del 2018, viste la camiseta del Shanghai Shenhua de China, equipo que compró su pase de Racing de Argentina. Disputó 17 partidos de las 23 fechas en el campeonato local y marcó 4 goles.

Cecilio Domínguez

El delantero es titular en el América de México, lleva 33 partidos en el año (18 en el Clausura, 7 en el Apertura, 4 en la Copa México y 4 en la ConcaChampions) y 12 goles entres todas las competencias.

Ángel Romero

Es titular en el Corinthians y, además, desde la salida de Fabián Balbueba, el delantero es capitán del equipo. El ex cerro Porteño jugó 18 partidos en la Serie A, 5 en la Copa de Brasil y 8 en la Copa Libertadores, todos de titular. Por su parte, disputó 15 juegos del Estadual Paulista. En el año suma 11 goles.

Federico Santander

Dejó el Copenhague de Dinamarca para fichar por el Bologna de Italia, su tercer equipo den Europa. Este fin de semana, en la victoria 2-0 ante la Roma, el atacante marcó su primer gol en el Calcio. Arrancó de titular en 4 de los 5 partidos de la Serie A. En el primer semestre del 2018, disputó 17 juegos entre la Superliga y la Europa League.

Antonio Sanabria

Solo disputó 5 partidos en el primer semestre, entre abril y mayo, por varias lesiones, pero ha participado en los 5 juegos (2 como titular y 3 desde el banco) de la temporada 2018-2019. Además, ingresó y jugó los últimos 10 minutos en el 0-0 del Real Betis ante el Olympiakos en la Europa League. Su último gol oficial fue en mayo de este año en la derrota 3-2 ante Leganés.

Sergio Díaz

Se recuperó de una lesión de ligamentos cruzados, volvió de la cesión del Lugo al Real Madrid Castilla y el club español permitió el préstamo del delantero al Corinthians. No juega un partido desde el 12 de noviembre del 2017. El 13 de setiembre, fue al banco en el 0-0 con Flamengo por la Copa de Brasil, pero no ingresó.

Cristian Colmán

El ex 3 de Febrero y Nacional juega en el Dallas de Estados Unidos desde el 2017. En la temporada suma 15 partidos (14 en la MLS y 1 en la Copa EEUU), de los cuales en 6 fue titular. Lleva 2 goles en la Major League Soccer 2018.