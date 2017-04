Elegido por el Cholo Simeone

El delantero paraguayo de las juveniles del Atlético Madrid, Manuel Palma, habló de su camino al cuadro colchonero; contó que jugó con varios sparrings del equipo de primera, que sueña con vestir la albirroja y una anécdota con el “Cholo” Simeone.

Don Luis Palma, padre del atacante, charló con el Cardinal Deportivo y contó que Manuel inició su carrera en la escuela de fútbol del club Libertad a los 14 años, luego pasó a Tacuary y después emigró a España. “Su tío Adalberto Escobar juega al fútbol, en la Primera de Paraguay estuvo en General Díaz y después en la Segunda de España. Estando ahí me pidió videos de algunas jugadas de Manu, le mandé y con eso hizo los contactos para poder viajar. Él vive con su madre en España, tiene contrato profesional por dos años, tiene un salario y lo auspicia Puma, ellos se encargan de los gastos”, explicó el padre de Manuel.

El jugador del Atlético Madrid, cumplió 19 años, juega de centrodelantero y mide 1.87 m hace sparring con el primer equipo.El DT, Diego Simeone, elige a los muchachos que actuarán como sparrings del primer equipo. “Ahora Manu está en la categoría división de honor juvenil, ya no son las formativas sino que son las juveniles”, dijo el padre.

¿Paraguayo o español?

“Lo están siguiendo para nacionalizarlo español”, contó don Luis, “el club está trabajando en eso, quieren hacerlo por el cupo de extranjeros pero él sueña con vestir la albirroja. Ahora ya no tanto pero cuando era menor sí le insistían mucho”, contó Palma.

El padre del atleta añadió que en la Sub 17, Jara Saguier habló con él pero “le dijo que no depende solo de él. Así son las cosas, hay gente que tiene empresarios”. Por su parte el propio jugador comentó que siempre tiene la esperanza de que lo llamen a vestir la camiseta de la selección, “la ilusión es muy grande”.

Sobre sus excompañeros paraguayos en el cuadro colchonero, Palma recordó que compartió plantel con Iván Cañete, actualmente en Cerro, y con otro compañero de apellido Agüero, que juega en Torre Vieja de España.

La anécdota con el Cholo

“Simeone me llamó luego de un entrenamiento, me dijo ‘che, pibe, vení un rato’, me acerqué y me preguntó de qué país de Sudamérica era, le dije que era de Paraguay y me dijo que por la forma de competir y entrenar con intensidad, "se notaba”.

Consultado sobre si cree que tiene posibilidades de llegar a jugar en Primera, Palma contestó que trabaja con humildad y sacrificio por cumplir ese sueño. Sobre el final el artillero admitió que en Paraguay le gusta el club Cerro Porteño.