Eliminatoria sin favorito

Por EFE

RÍO DE JANEIRO. Con un pronóstico incierto debido al irregular momento que viven los dos equipos, los brasileños Atlético Paranaense y Santos protagonizarán hoy un duelo sin favoritos a partir de las 18:15.

El Paranaense llega al partido tras dos derrotas seguidas: cayó goleado la semana pasada en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil por 4-0 ante el Gremio de Porto Alegre y domingo perdió 1-0 en su visita a Recife ante el Sport.

Ya el Santos tampoco atraviesa su mejor momento: perdió 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil ante el Flamengo y el sábado no pudo pasar del empate a un gol en casa del Atlético Goinaniense, equipo en zona de descenso.

En los locales, el técnico Eduardo Baptista recupera a seis titulares a los que dio descanso el final de semana: los laterales Jonathan y Sidcley, el central Thiago Heleno, el volante Otavio, el mediapunta Nikao y el delantero Pablo.

Por contra, el central Wánderson es baja tras haber sido expulsado en el último encuentro de la fase de grupos. El portero Wéverton, campeón olímpico con Brasil en Río de Janeiro 2016 y habitual convocado para la selección absoluta, admitió el mal momento que vive el equipo. “No estamos jugando bien. Ahora estamos pasando por una fase decisiva y no estamos bien. Esto me preocupa, porque quiero lo mejor para el club, para mi no sirve de nada decir que todo va bien, porque no lo está”, dijo.

En el Santos, la principal novedad respecto al equipo que disputó la fase de grupos estará en el banquillo: Levir Culpi asumió el mando del equipo en sustitución de Dorival Júnior, destituido por los malos resultados. La intención del Santos será buscar un resultado positivo con el que pueda sentenciar la eliminatoria en casa, el próximo 10 de agosto.

Posibles alineaciones

Atlético Paranaense: Wéverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Lucho González, Nikao; Douglas Coutinho y Pablo. Entrenador: Eduardo Baptista

Santos: Vanderlei; Víctor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Jonathan Copete; Bruno Henrique y Kayke. Entrenador: Levir Culpi

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, asistido en las bandas por sus compatriotas Marcelo Barraza y Claudio Ríos.

Estadio: Durival Britto de Curitiba.