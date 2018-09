Enrique Borja, delantero de General Díaz de 23 años, charló con la 730AM sobre la victoria ante Sol de América y su momento en el Águila. El goleador aseguró que aún tiene mucho para dar.

“El juego de ayer nos dio un respiro importante, porque no veníamos bien y por suerte pudimos ganar. Costó vencer a Sol, venían motivados por hacer un partido increíble con Olimpia”, arrancó analizando el atacante con el Cardinal Deportivo.

Consultado acerca de su futuro, Borja comentó que está bien y contento en su club. “No estoy pensando en mi futuro, pienso en lo que puedo hacer ahora. Mi cabeza está acá, tengo contrato aún y veré al final del campeonato”.

Sobre si considera que puede explotar y seguir mejorando su nivel futbolístico, el espigado artillero respondió que a medida que siga teniendo continuidad dará mucho más. “Tengo mucho potencial y soy joven. Pienso que los futbolistas no tienen techo, no me importa lo que digan”, expresó el ex Cerro Porteño.