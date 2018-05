Por EFE

Julen Lopetegui, seleccionador español, mostró su pesar por dejar fuera del Mundial de Rusia a futbolistas que aseguró “merecen estar”, pero dijo que los 23 dan “la lista más equilibrada” y que el “equipo” está por encima de cualquier individualidad.

“Las decisiones tienen muchos ángulos, son analizadas y esta es la lista más equilibrada, la que más nos iba a ayudar. Es una decisión dolorosa y difícil, pero por encima de los nombres está el país, el equipo y la ilusión con la que vamos a preparar el Mundial, siendo un equipo”, destacó.

Preguntado constantemente por la ausencia de Álvaro Morata, el seleccionador español sacó otros nombres que le ha costado dejar fuera del Mundial. “Quiero tener un recuerdo a los jugadores que no están en la lista y que han sido decisivos en la clasificación. Lo sentimos pero no pueden formar, es el trago más amargo porque hay jugadores como Morata, Bartra, Illarra o Vitolo que merecen estar, nos han ayudado y desgraciadamente no van a estar”, opinó.

En alguno de los casos fue Lopetegui el que se puso en contacto vía telefónica con el jugador para comunicarle su decisión. “He hablado con los que entendía que tenía que hacerlo y que prefería que se enterasen por mí que no iban a estar en la lista”. Y pidió que no se hable tanto de las ausencias y más de las presencias.

El único puesto que no está doblado en la lista es el de Sergio Busquets, sin un especialista en el medio centro que le supla si recibe una sanción o cae lesionado. Lopetegui explicó que tiene en jugadores como Thiago Alcantara, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, variantes que ya ha probado.